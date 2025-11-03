FEPABA anuncia preselección de baloncesto para clasificatoria mundialista

'La Roja sin mangas', encuadrada en el Grupo D del clasificatorio, inicia su camino por el cupo al mundial en primera ronda ante Uruguay el 27 y 30 de noviembre de 2025, luego choca ante Cuba el 27 de febrero, 2 de marzo ante Argentina, 2 de julio ante Cuba y 5 de julio ante Argentina. Preselección de la Selección de Baloncesto de Panamá Jhivaan JacksonIverson MolinarRicardo Lindo Eric Romero Akil Mitchell Mauro Oglivie Ezequiel Bell Trevor Gaskins Judah Brown Justin Quintero Guillermo Navarro Jonathan Salazar Gil Atencio Amilcar Sánchez Daniel Girón Roberto Amstrong Joshua Lemon Luis Rodríguez Aaron Gedeon Eugenio Luzcando CJ Rodríguez Josimar Ayarza Javier Carter Isaac Muller