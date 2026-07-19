Ferran Torres, el Iniesta de la generación de la segunda estrella

Del gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 para dar el Mundial 2010 a España al de Ferran Torres en el 106 para bordar la segunda estrella en la camiseta de la Roja, batiendo 1-0 a Argentina este domingo en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York.

"Al final el gol ha sido de 47 millones de personas... El destino estaba escrito, hecho para ganar", señaló el héroe de la gran final, elegido mejor jugador.

Muy lejos parece ahora el gol anulado que marcó el delantero ante Arabia Saudita en la primera fase...

"Que sea gol por favor", se leía en los labios del valenciano, casi suplicando por abrir su cuenta en el Mundial y recuperar la confianza.

- En el centro de las críticas -

Titular como extremo derecho en el debut mundialista en el inesperado empate sin goles ante Cabo Verde, el jugador del Barcelona fue uno de los más criticados por su falta de acierto.

"Una liberación muy grande. He sido una persona muy criticada en el Mundial. Gracias a Dios que siempre me da esas fuerzas para seguir. Dios le da las cosas al que más se lo merece", reconoció este domingo.

Cuestionado habitualmente a lo largo de su carrera, Ferran tuvo que esperar seis partidos más para que le validaran un gol y situar su nombre al lado de la leyenda Iniesta.

Precisamente el antiguo jugador del Barcelona, junto con Mario Kempes por el lado argentino y la estrella del tenis Carlos Alcaraz fueron los encargados de mostrar desde el césped la Copa del Mundo antes del pitido inicial.

En el palco observaba su primer partido en el Mundial un Donald Trump que se decantaba por Argentina como favorita porque "es muy difícil apostar contra Messi".

La Roja le contradecía en el césped, con una exhibición de pases y de juego, también de ineficacia. Necesitó 20 disparos para marcar el gol y plasmar su superioridad total.

Ferran Torres, de 26 años, había saltado al campo en el minuto 62 en sustitución de Mikel Oyarzabal, mejor goleador español en el torneo con cinco dianas.

Ferran solo marcó uno... ¡Pero qué gol!

- Un cañón tras genialidad de Nico -

Con un cañón con la zurda tras una creativa dejada con la cabeza de Nico Williams, también revulsivo desde el banquillo, Torres puso fin a la resistencia de Argentina, que había sobrevivido en el alambre en cada una de las cuatro eliminatorias anteriores para también vender cara su derrota en la final.

Una montaña de jugadores españoles en el córner celebró la consagración definitiva de un equipo que ya fue campeón de Europa en 2024, por lo que queda a un título continental de emular a sus predecedores de la generación dorada -campeones europeos en 2008 y 2012, del Mundo 2010-.

"Si todas las finales son difíciles, cuando tienes a Messi de rival entra ese nerviosismo. Hemos demostrado más fútbol", dijo Ferran.

El atacante, uno de los jugadores de confianza del seleccionador Luis de la Fuente, ya había sido decisivo desde el banquillo para eliminar a Portugal en octavos, cuando dio una espectacular asistencia en el gol in extremis de Mikel Merino para firmar el 1-0.