Ferrari-Hamilton, un lujoso matrimonio que pasó de la ilusión a la frustración

Las ambiciones rápidamente dieron paso a la frustración: Ferrari está a punto de concluir una temporada 2025 fallida en Fórmula 1, muy lejos de las expectativas generadas por la llegada a principios de año de la leyenda Lewis Hamilton, que no ha tenido ningún protagonismo.

Supuestamente destinado a representar el regreso a la cima de la Scuderia, el siete veces campeón del mundo está a punto de completar su primera temporada sin podios, un hecho inédito en su carrera, iniciada en 2007.

¿Se lamenta de haber dejado Mercedes, donde ganó seis de sus siete títulos mundiales, para unirse a la escudería más famosa de la F1?

"No me arrepiento de la decisión que tomé al unirme a este equipo", responde. "Sé que se necesita tiempo para progresar dentro de una nueva organización, lo esperaba".

Hace unas semanas, sin embargo, Hamilton lamentó que su sueño en rojo se hubiera convertido "en una pesadilla", tras abandonar el Gran Premio de Brasil al igual que su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc.

"Es una pesadilla, y la estoy viviendo desde hace algún tiempo", dijo "bajo el efecto de la frustración".

"El paso del sueño de pilotar para este equipo formidable a la pesadilla de los resultados, es difícil", añadió.

El presidente de Ferrari, John Elkann, instó a sus pilotos "a concentrarse en su conducción y hablar menos" tras el catastrófico fin de semana brasileño para la Scuderia.

- Sexto o séptimo -

El equipo italiano, cuyo último título data de 2008, tiene asegurado terminar cuarto en el campeonato de constructores al final de la temporada, su peor clasificación desde 2020.

En cuanto a sus pilotos, Charles Leclerc concluirá la temporada en el quinto lugar en la general, Lewis Hamilton en el sexto, o incluso el séptimo, ya que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) está a solo dos puntos del campeón británico antes del último GP que se disputa este fin de semana en Abu Dhabi.

Muy lejos, por tanto, del trío de cabeza compuesto por Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), que se disputarán la corona mundial el domingo en el circuito de Yas Marina.

Fiel a la Scuderia desde 2019, Leclerc no busca excusas: "Es evidente, el rendimiento del coche no fue suficiente".

McLaren, que dio un salto técnico antes del inicio de la temporada, así como Red Bull y Mercedes, mantuvieron a Ferrari a distancia durante todo el año.

A diferencia de sus principales rivales, la escudería italiana no cuenta con ningún triunfo en carreras este año (Hamilton solo ganó el esprint en China a finales de marzo).

"Cuando pilotas para un equipo así, lo único que es suficientemente bueno es la victoria", declaró a principios de noviembre Leclerc, que cuenta, sin embargo, con siete podios esta temporada.

Esa frustración, su jefe Frédéric Vasseur dice "comprenderla".

- Temporada sacrificada -

Desde finales de abril, la Scuderia decidió, como muchos otros equipos, sacrificar su temporada 2025 para centrarse en 2026, que marca la llegada de una nueva normativa técnica que podría cambiar las reglas del juego en la parrilla.

"Fue una decisión difícil, sobre todo psicológicamente", explicó Vasseur, pero necesaria.

"En un momento dado, miramos el campeonato y dijimos OK, será muy difícil alcanzar a McLaren con la diferencia de velocidad de puntos. Entonces decidimos concentrar los recursos que tenemos en el túnel de viento en 2026, mientras seguimos aportando algunas mejoras al coche actual".

El curso 2026 podría marcar un nuevo comienzo para Hamilton, quien buscará a los 41 años un octavo título mundial récord.

"Vamos a tener mucho trabajo que hacer durante el invierno, eso es seguro", reconoce el británico.

Queda otra incógnita, esta vez interna: ¿podrá superar el próximo año a Leclerc en igualdad de condiciones?

"No estoy preocupado", respondió "Sir Lewis". "Charles está haciendo un gran trabajo, lleva aquí desde 2019, yo todavía tengo que acostumbrarme".