Ferrari y Red Bull, únicas escuderías en pista debido a la lluvia en Barcelona

La segunda de las cinco jornadas de pruebas privadas en el circuito de Barcelona se vio perturbada por la lluvia este martes y las únicas escuderías que se atrevieron a rodar con esas condiciones fueron Red Bull y Ferrari.

Según varios medios, el francés Isack Hadjar (Red Bull), que había marcado el mejor tiempo el lunes, sufrió una salida de pista sin consecuencias al final del día y dañó levemente la parte trasera de su monoplaza.

La Scuderia salió a pista por primera vez en la semana con el monegasco Charles Leclerc, que acumuló vueltas (64) por la mañana pese a la lluvia.

Luego cedió su asiento al siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton, que también rodó mucho (57 vueltas) por la tarde.

"Por el momento, se trata sobre todo de intentar comprender si todo funciona correctamente, lo cual ha sido así. Las condiciones no son ideales, pero aún así seguimos nuestro programa, porque, una vez más, no nos concentramos en el rendimiento", explicó Leclerc.

El cuatro veces campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) también rodó por la mañana y logró, en seco, el mejor tiempo del día, con más de un segundo de ventaja sobre Leclerc.

McLaren, campeona de constructores, prefirió afinar sus ajustes este martes y confirmó que su coche saldría a pista el miércoles y que también debería rodar jueves y viernes.

Aston Martin había indicado el lunes que no rodaría hasta el jueves, perdiendo uno de los tres días de rodaje autorizados, mientras que Williams renunció a participar en esta sesión en España "debido a los retrasos" en el desarrollo de su monoplaza.

El lunes, siete de las once escuderías de la Fórmula 1 habían salido a pista en Cataluña para la primera jornada de las pruebas privadas, disputada a puerta cerrada, sin público ni periodistas: Alpine, Audi, la nueva escudería estadounidense Cadillac, Haas, Mercedes, Racings Bulls y Red Bull.

Con el vuelco en la normativa técnica esta temporada, las escuderías se centran esta semana en la fiabilidad de sus coches.

Habrá que esperar a los ensayos de Baréin y, en particular, a la segunda sesión de pruebas oficiales en la isla del Golfo (18-20 de febrero) para que el rendimiento esté realmente en el centro del debate.