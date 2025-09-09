Fiesta en El Alto: Bolivia clasifica a la repesca mundialista al vencer a Brasil

Bolivia venció este martes 1-0 a Brasil en El Alto, a 4.150 msnm, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, y aseguró su pase a la repesca intercontinental rumbo al Mundial de 2026 gracias a la ayuda de Colombia, que goleó 6-3 a Venezuela en Maturín.

La Verde terminó en el séptimo lugar del premundial sudamericano con 20 puntos, y superó a la Vinotinto, que se quedó con 18 unidades.

El gol del histórico triunfo boliviano llegó de penal a los 44 minutos, anotado por el volante ofensivo Miguel Terceros.

Bolivia vuelve a soñar con un Mundial después de su última clasificación para Estados Unidos 1994 y ahora le toca un escollo mayúsculo, que es el repechaje.

La FIFA determinó que la repesca se jugará en marzo de 2026 y contará con seis selecciones, las que pelearán por dos cupos. Habrá representantes de Asia, África, Sudamérica, Oceanía y dos de la Concacaf.

El timonel boliviano Oscar Villegas, quien asumió el cargo a mediados de 2024, destacó el logro, fuera de todo pronóstico: "Para nosotros es importante, es un halago, así que estamos muy contentos, con los pies sobre la tierra, sabiendo que tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir creciendo".

Su par brasileño, Carlo Ancelotti, que sufrió su primera derrota en el banquillo de la Canarinha, fue optimista en su evaluación hacia el futuro.

"El equipo está en el camino correcto para llegar bien a la Copa del Mundo, yo tengo máxima confianza en el equipo, en los jugadores", apuntó al término del encuentro en el estadio de Villa Ingenio.

- Un penal para la historia -

Bolivia tenía que ganar y esperar que Venezuela perdiera ante Colombia en Maturín. Una victoria de la Vinotinto sepultaba cualquier sueño mundialista de los bolivianos.

Los partidos en El Alto y en Maturín se jugaron con horario simultáneo.

Ganar o morir. Esa era la premisa. Los locales pisaron el acelerador a fondo para fundir a los pentacampeones del mundo, ahogarlos en la altura y buscar el gol a la brevedad posible. Pero Brasil supo sufrir y resistió.

En las postrimerías del primer tiempo, la alegría llegó para los locales. Roberto Fernández fue derribado en el área por Bruno Guimarães. Tras una consulta con el VAR, el árbitro chileno Cristian Garay sancionó penal.

El ejecutor del tanto a los 44 fue Miguel Terceros, aunque el meta Alisson logró manotear levemente el balón.

Los bolivianos se fueron al descanso con la sonrisa en el rostro, más aún cuando las noticias que llegaban de Venezuela daban cuenta de un empate 2-2. Ese resultado momentáneo los mantenía en carrera.

Las calles de El Alto y La Paz desbordaron de alegría. Miles de hinchas se fueron a vías públicas, pese al intenso frío, para festejar el histórico boleto a la siguiente fase.

- La ayuda colombiana -

Para la segunda mitad, Ancelotti ajustó sus líneas con varios cambios. Ello motivó mayor volumen de juego y más ataques contra el pórtico boliviano. Los ingresos de Raphinha y João Pedro permitieron un mejor desarrollo de la Seleção.

Mientras Bolivia jugaba con desorden, aunque con ímpetu, los goles colombianos se escuchaban en las graderías como un bálsamo para las aspiraciones de alcanzar la repesca.

Los hinchas gritaban "¡Bolivia, Bolivia!" para alentar más a sus jugadores.

En la recta final del encuentro, la afición apretó los dientes mientras se conocía que Colombia se alzaba con una goleada 6-3 sobre Venezuela y sepultaba las aspiraciones de la Vinotinto.

Al sonar el pitazo final, los jugadores estallaron en júbilo y se fundieron en abrazos. Desde el banquillo, los suplentes y el técnico Villegas corrieron al campo para sumarse a la celebración, entre lágrimas y emociones desbordadas.

Alineaciones:

Bolivia: Carlos Lampe - Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández - Miguel Terceros, Robson Matheus, Gabriel Villamil, Ervin Vaca (Héctor Cuéllar, 60) - Enzo Monteiro (Carmelo Algarañaz, 70), Moisés Paniagua. DT: Oscar Villegas.

Brasil: Alisson - Alexsandro Ribeiro, Fabrício Bruno, Caio Henrique, Luiz Henrique (Estevao, 61)- Andrey Santos (Jean Lucas, 73), Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá - Vitinho (Marquinhos, 61), Richarlison (Joao Pedro, 61), Samuel Lino (Raphinha, 61). DT: Carlo Ancelotti.