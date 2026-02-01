Fiesta en la academia de Alcaraz tras su triunfo en Australia

El triunfo este domingo de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia se vivió con euforia y alegría en el club donde se formó como tenista en Murcia (sudeste de España), con decenas de personas siguiendo el partido por una pantalla gigante.

Los socios de la Real Sociedad Club de Campo Murcia, donde la familia Alcaraz tiene ubicada su academia, vieron como el joven de 22 años se convirtió en el campeón más joven en completar los cuatro títulos del Grand Slam tras vencer en cuatro sets al serbio Novak Djokovic.

"Es un referente porque es muy fuerte física y mentalmente, nunca se rinde, siempre que empieza algo lo termina", afirma a la AFP Juan Carlos Valverde, un niño de 11 años que entrena en la academía, instalada dentro del club que pertenece al tío abuelo de Alcaraz.

"Es todo sacrificio, es un campeón", añade el joven que practica este deporte desde los cuatro años, emocionado por el hito histórico de Alcaraz, que se sobrepuso a un primer set de un nivel estratosférico de Djokovic para imponerse por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

- Embajador de El Palmar y ejemplo para los niños -

El joven campeón es muy popular en El Palmar, una localidad de casi 25.000 habitantes sin administración propia que gestiona el ayuntamiento de la ciudad de Murcia, donde siempre ha vivido la familia Alcaraz.

Carlos se ha convertido con sus éxitos en el mayor embajador en el mundo de esta localidad.

Muchos alumnos de la escuela también sueñan con llegar lejos en el tenis: "El esfuerzo que pone Alcaraz nos llega a nosotros también, a los más pequeños", confiesa Francisco Jesús, de 8 años.

Desde hace dos años que acude a los entrenamientos con el objetivo de empaparse lo máximo posible de lo que transmite su ídolo: "Todos queremos ser como él".

En un ambiente festivo, pero relajado por la confianza que exhibe Alcaraz, unos cien seguidores se congregaron en la terraza del club.

"Para nosotros y siendo más de aquí, El Palmar, es un orgullo. Además, ha hecho que los niños del pueblo amen el tenis, amen el deporte", explica Marina Escribano que lleva un gorro de color verde con la firma de Alcaraz.

Esta mujer de 47 años lleva a su hijo también a entrenar en la academia para trasmitirle la cultura del esfuerzo, al mismo tiempo que saca pecho de que El Palmar ya está situado en el mapa: "Allá a donde vamos, todo el mundo sabe dónde estamos".

A su lado, Marino Díaz también irradia euforia: "Sentimos una felicidad súper grande; Alcaraz transmite unos valores enormes, una forma de saber hacer, un no parar y una unión del deporte, da igual el que sea".

- Fenómeno mundial -

El talento y la ambición de Alcaraz lo encumbra al olimpo ya no sólo del tenis sino del deporte.

"Nos tiene sorprendido con la corta edad que tiene, con 22 añitos solo y es el séptimo Grand Slam, hoy (domingo) nos ha hecho otra vez muy felices, es un fenómeno a nivel mundial", recalca efusivamente Ramón Murcia.

"Es la máxima expresión del mejor murciano de toda la historia, es una cosa sorprendente, aunque ya apuntaba desde muy joven que iba a llegar a algo así, y va a seguir, puede llegar a unas cotas muy grandes", remarca este hombre de 56 años.

Desde el club también expresan el entusiasmo que está generando el éxito del murciano.

"Es lo más, los mayores valores que se pueden enseñar a un club aquí, poder creer, en ti mismo, y los valores que impulsan el deporte", explica Antonio Hernández, director de comunicación de El Real Sociedad Club Campo Murcia.

"Y no parará de ganar, se convertirá en el mejor tenista de todos los tiempos", concluye Hernández.