Filis vencen a Dodgers y aseguran título de división en Grandes Ligas

Los Filis de Filadelfia fueron este lunes el primer equipo en asegurar un título divisional en las Grandes Ligas de béisbol con un emocionante triunfo frente a los Dodgers de Los Ángeles por 6x5.

La novena de Filadelfia se hizo por segundo año seguido con el título de la división Este de la Liga Nacional con un balance hasta ahora de 90-61, ya inalcanzable por sus perseguidores, los Mets de Nueva York (77-73).

El logro lo celebraron en el Dodger Stadium de Los Ángeles en un juego que se definió en la décima entrada.

Kyle Schwarber abrió la pizarra para los Filis con un jonrón en la entrada inicial con el que llegó a 53 en la temporada, a sólo uno del líder de Las Mayores, Cal Raleigh (Seattle).

El japonés Shohei Ohtani, la superestrella de los Dodgers, es tercero en esa clasificación con 49 y el lunes no puedo recortar terreno a Schwarber en sus tres turnos al bate, que concluyó con un hit.

El choque derivó en un duelo de artilleros con cuadrangulares de Mookie Betts para los Dodgers en el séptimo inning, de Bryce Harper en el octavo para los Filis y otro del cubano Andy Pages para los locales que colocaba el empate 5x5 en el noveno.

Los visitantes se apropiaron del triunfo y el título divisional con un elevado de sacrificio de J.T. Realmuto que permitió la anotación ganadora de Harrison Bader en el décimo episodio.

- Duelo venezolano -

En Washington, el venezolano Ronald Acuña Jr. se lució en el triunfo de los Bravos de Atlanta 11x3 ante los Nacionales que dirige su compatriota Miguel Cairo.

Acuña Jr. logró dos hits, una base por bolas y un jonrón con el que amplió la ventaja de los visitantes a 9x3 en la novena entrada.

Fue apenas el tercer cuadrangular del bateador de La Guaira en el último mes.

Sus compañeros estadounidenses Matt Olson y Drake Baldwin remolcaron cuatro carreras cada uno y se combinaron para siete hits.

En su turno, los Yankees de Nueva York fueron machacados 7x0 por los Mellizos de Minnesota.

El texano Simeon Woods Richardson ponchó a 11 peloteros de los Yankees a lo largo de seis entradas en las que sólo cedió dos hits y tres bases por bolas.

Otro lanzador estadounidense, el joven Trey Yesavage, se convirtió en el primer lanzador de los Azulejos de Toronto en ponchar a nueve rivales en su debut.

Yesavage, de 22 años, logró la marca en el triunfo 2x1 frente a los Rays de Tampa Bays en extrainnings.

El lanzador permaneció cinco entradas en el montículo en las que permitió tres hits, dos bases por bolas y una carrera.

Un sencillo de George Springer permitió que Ernie Clement anotara la carrera ganadora para los Azulejos en el undécimo inning.

Toronto, el mejor equipo de la Americana, aumentó así a cinco triunfos su ventaja respecto a los Yankees en la cabeza de la división Este de la Liga Americana.