Finlandia se consuela con el bronce olímpico en hockey hielo masculino

Finlandia, país que defendía el título olímpico del hockey sobre hielo masculino en esta edición, se consoló logrando la medalla de bronce de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina al superar 6-1 a Eslovaquia en el pulso por el tercer puesto, este sábado en Milán.

Los finlandeses se adelantaron gracias a Sebastian Aho (8') y Erik Haula (29'), antes de que los eslovacos acortaran en el 40' por medio de Tomas Tatar.

Los escandinavos sentenciaron después con los tantos de Roope Hintz (49'), Kaapo Kakko (50'), Joel Armia (56') y de nuevo Haula (59').

En su semifinal del viernes, Finlandia había plantado cara y llegó a distanciarse 2-0 ante Canadá, que remontó de manera agónica (3-2).

Peor le había ido en la segunda semifinal a Eslovaquia, que cayó 6-2 contra Estados Unidos.

Canadienses y estadounidenses se enfrentan por el oro el domingo en el último día de estos Juegos Olímpicos de Invierno.