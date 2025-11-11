Fiscalía dominicana pide cinco años de prisión para beisbolista Wander Franco por abuso sexual

La fiscalía dominicana pidió el martes una condena de cinco años de cárcel para Wander Franco, beisbolista de los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas, sentenciado en primera instancia a dos años de prisión suspendida por abuso sexual contra una adolescente.

Franco, campocorto de 24 años, fue condenado en junio, cuando la corte determinó la suspensión de la pena con la condición de que no se acercara "a menores de edad para fines sexuales".

La magistrada Jakayra Veras, que llevó el caso, dijo entonces que la corte consideró "la juventud del imputado, su condición de infractor primario, el daño que ya él ha sufrido en su incipiente carrera".

Ahora, la fiscalía solicitó la revisión de la condena y dictar cinco años de prisión por el delito de abuso sexual contra la adolescente que entonces tenía 14 años. La corte se pronunciará el 9 de diciembre de este año.

Franco también había sido condenado a pagar una multa equivalente a 10 salarios mínimos, unos 1.700 dólares.

El Ministerio Público pidió también rechazar parcialmente el recurso de apelación presentado por la madre de la adolescente, quien fue condenada a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos.

En septiembre el beisbolista fue hospitalizado en un centro médico privado en Santo Domingo tras padecer una crisis de salud mental.

Su último juego en las Mayores de Norteamérica fue el 12 de agosto de 2023.