Flamengo homenajea al 'Emperador' Adriano en partido de despedida

El exatacante internacional brasileño Adriano, el 'Emperador' se despidió este domingo de las canchas de fútbol en un partido amistoso en la casa del Flamengo, el club de sus inicios.

Disputado en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, el encuentro acabó con triunfo 4-3 del Flamengo Legends contra Amigos da Italia.

La ocasión sirvió para que Adriano, exjugador del Inter de Milán y la Roma, de 42 años, se despidiera formalmente de las canchas, ocho años después de su último partido oficial.

El encuentro contó con varias leyendas de la Seleçao, como el atacante Romario o el guardameta Julio César.

Adriano, que también estuvo acompañado en el gramado por su hijo Adrianinho, anotó goles para ambos equipos.

En un momento del homenaje, el ganador del Balón de Oro en 2009 se emocionó y fue abrazado por todos los jugadores cuando la pantalla pasó un mensaje creado por inteligencia artificial de su padre fallecido, dijo el Flamengo en una nota.

El 'Emperador' tuvo su momento de auge en la selección de Brasil al ganar la Copa Confederaciones de Alemania-2005, en la que fue elegido mejor jugador y además fue el máximo anotador (5 goles). Un año antes había llevado al once auriverde a ganar la Copa América de Perú-2004.

Pero tras ser titular al inicio del Mundial de Alemania-2006 fue perdiendo poco a poco su lugar y su crédito en la selección y en los clubes, acechado por problemas de peso y de alcohol.

En una columna reciente en el medio The Players Tribune, Adriano confesó haber vuelto a vivir a la favela donde pasó su infancia e hizo un repaso a su carrera.

"¿Saben lo que supone ser una "promesa"? Yo lo sé. Incluido ser una promesa frustrada. El mayor desperdicio del fútbol: yo. Me gusta la palabra ' desperdicio' (...) porque tengo la obsesión de haber desperdiciado mi vida".

"No me drogo, como algunos quieren dar a entender. No soy un criminal pero, por supuesto, lo podría haber sido. No me gusta salir a discotecas (...) Bebo todos los días (...) porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda", escribió el ya exfutbolista en esa carta.