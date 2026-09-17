Flamengo supera a un bravo Del Valle y en semis de la Copa lo espera Estudiantes de La Plata

El campeón Flamengo soportó la bravura de Independiente del Valle en el Maracaná, empató 1-1 y se citó con Estudiantes de la Plata en unas semifinales de la Copa Libertadores que también tendrán duelo auriverdr entre Fluminense y Palmeiras.

El Fla sigue firme en su camino hacia el pentacampeonato de la Libertadores. Pero este jueves, antes de celebrar en casa, tuvo que sobreponerse a las turbulencias que le generó un valiente equipo ecuatoriano, que llegó a la revancha con un 2-0 en contra.

Con algunos habituales titulares en la banca, el equipo del portugués Leonardo Jardim salió a jugar un encuentro que esperaba tranquilo. El Matagigantes ecuatoriano tenía otros planes.

Una acumulación de errores del Fla terminó con el gol de Del Valle a los 31 minutos: Djorkaeff Reasco aprovechó la confusión, tomó un rebote del arquero Aguustin Rossi y empujó el balón al fondo de la red.

El Djorkaeff ecuatoriano, nombrado por sus padres en honor al exinternacional francés Youri Djorkaeff, anotó su segundo tanto en la actual Libertadores.

Pero la alegría ecuatoriana se agotó sobre el final, pese a que la expulsión de Jorginho a los 65' por doble amarilla pareció complicar definitivamente al equipo más poderoso del fútbol sudamericano.

En el momento más angustiante, Jardim movió sus fichas. Entraron el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y el ecuatoriano Gonzalo Plata.

Y el 10 charrúa sumó una nueva página dorada con el Fla al anotar de cabeza el gol del empate.

Flamengo recuperó la respiración y sus hinchas ya palpitan el cruce con otro gigante de la Libertadores, Estudiantes de la Plata.

- El Pincha pone el tango -

Estudiantes de la Plata evitó el miércoles un histórico pleno brasileño en semifinales del máximo torneo continental, al derrotar en un partido de infarto al Corinthians.

Con su temple copero, Estudiantes abrió una puerta para romper una hegemonía que empezó en 2019 cuando Flamengo derrotó a River Plate en la final. Desde entonces, los equipos del gigante sudamericano acapararon los títulos.

Para quebrar a Corinthians y evitar lo que hubiera sido un inédito póquer brasileño, el equipo argentino empató de local 1-1 en la ida en Argentina y en la revancha en Sao Paulo ganó 1-0.

A los 87 minutos, Alexis Castro recibió un centro a media altura y sacó un riflazo de zurda que silenció el Neo Quimica Arena que sentenció la llave.

Pero antes de festejar, el Pincha tuvo que contener la respiración y aguantar que en el último minuto de la adición el local dispusiera de un penal a favor.

Todas las miradas fueron para el neerlandés Memphis Depay. El internacional con Países Bajos respiró y remató desde los doce pasos, pero el balón se fue por encima del travesaño.

El fallo de Depay desató el festejo de un equipo argentino que tendrá la ardua tarea de romper definitivamente esta época dorada de Brasil en la Libertadores.

"Cuando perdemos, perdemos todos. No hay que buscar culpables. Todos nosotros tenemos la culpa", dijo el defensa Gustavo Henrique, que evitó crucificar a Depay por la eliminación.

"Es una noche para olvidar", lamentó.

Estudiantes regresa así a unas semifinales por primera vez desde 2009, cuando conquistó su cuarta corona continental.

"En forma muy merecida ganamos el partido", celebró el entrenador de Estudiantes, el uruguayo Alexander Medina.

- Palmeiras y Flu aseguran un brasileño en la final -

También el miércoles, Palmeiras y Liga de Quito protagonizaron otro partido digno de la Libertadores.

En la capital ecuatoriana, el Verdão sobrevivió a un subibaja de emociones en un duelo que terminó con la remontada y triunfo local por 3-2. Así, la definición se fue a los penales gracias al 1-0 que los brasileños consiguieron en Sao Paulo una semana antes.

Marlon Freitas abrió el marcador para el Palmeiras a los 10 minutos y Liga empató al cuarto de hora con tanto de Luis Segovia.

Vitor Roque puso adelante al paulista al 73', pero en un final de película el atacante ecuatoriano Michael Estrada anotó a los 90' y 90+3' los goles que llevaron la definición al punto penal.

En la tanda desde el punto blanco, Carlos Miguel se calzó el traje de héroe al atajar dos disparos.

El triunfo de los dirigidos por Abel Ferreira aseguró una semifinal brasileña, tras la clasificación que logró el martes Fluminense al dejar por el camino al debutante Platense.