Florian Vermeersch se proclama campeón mundial de gravel

El belga Florian Vermeersch, compañero en el equipo UAE de Tadej Pogacar, se convirtió en campeón mundial de gravel, este domingo en Maastricht, un título otorgado desde 2022 en esta nueva disciplina del ciclismo.

Segundo en los últimos dos años, Vermeersch, de 26 años, sufrió un pinchazo al inicio de la carrera pero finalmente se impuso en solitario tras dejar atrás, a 19 km de la meta, a su compañero de escapada, el sorprendente neerlandés Frits Biesterbos, que finalmente fue segundo. El esloveno Matej Mohoric completó el podio.

Corredor de clásicas con un físico imponente (1,93 m, 81 kg), Vermeersch ocupó el segundo lugar en la París-Roubaix en 2021, pero su progreso se frenó en seco por una fractura en el fémur a principios de 2024.

"Reencontrarme con la victoria después de dos años difíciles es verdaderamente formidable, terminar la temporada así, no tengo palabras", declaró, visiblemente emocionado. "Es mucho más que esta carrera".

Sucede en el palmarés al neerlandés Mathieu van der Poel, ausente este año, a Mohoric y al también belga Gianni Vermeersch (sin parentesco), ganador de la primera edición en 2022.

"El nivel era muy alto, una de las carreras más difíciles de mi carrera", insistió Vermeersch, quinto en la París-Roubaix de este año.

El gravel es una modalidad de ciclismo entre el de carretera y el de montaña que mezcla itinerarios por carreteras secundarias así como por senderos, pistas y caminos.