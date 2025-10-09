Florian Wirtz y Nick Woltemade, destinos cruzados al rescate de la Mannschaft

Ambos abandonaron la Bundesliga este verano para ir a Inglaterra. Uno está decepcionando; el otro sorprendiendo. Florian Wirtz y Nick Woltemade viven un dispar inicio de experiencia en Inglaterra, pero esta semana están al rescate de la Mannschaft en su objetivo de clasificarse para el Mundial 2026.

Tras el inesperado tropiezo en Bratislava (derrota por 2-0 frente a Eslovaquia), Alemania se ha quedado sin red: tiene que ganar sus cuatro partidos restantes para ser campeona de su grupo de clasificación europea para la cita norteamericana, empezando por Luxemburgo e Irlanda del Norte, el viernes y el lunes de la próxima semana.

De lo contrario tendrá que pasar por un repechaje... no exento de peligro.

Para alcanzar este objetivo, el seleccionador Julian Nagelsmann confía en su dupla ofensiva.

- "No está rindiendo" en el Liverpool -

A Wirtz le considera "el jugador ofensivo más importante" pese a que el joven mediapunta de 22 años está siendo muy criticado en Inglaterra por su pobre desempeño en el Liverpool, que pagó por él un monto estratosférico: 145 millones de dólares, bonus no incluidos, según la web especializada Transfermarkt.

En 10 partidos disputados ya con los Reds (incluyendo todas las competiciones), Wirtz aún no ha conseguido marcar y solo suma un pase de gol, el pasado 10 de agosto en la Community Shield, con derrota en los penales contra el Crystal Palace.

"Simplemente, no está rindiendo para nada", apuntó el exdefensa del Liverpool Jamie Caragher, ahora comentarista para CBS Sports, tras la derrota 1-0 contra el Galatasaray en Liga de Campeones la semana pasada.

"La gran diferencia es que en Leverkusen siempre lo buscaban, siempre recibía el balón, él era el líder. En Liverpool, corre muchísimo, realiza numerosos esprints, va en profundidad, pero no le pasan la pelota como estaba acostumbrado, trató de explicar el director deportivo de la Mannschaft, Rudi Völler, en Sky Sports Alemania.

- Shearer impresionado -

El responsable de la Federación Alemana (DFB) Andreas Rettig se mostró convencido en una entrevista con el semanario Sport-Bild que "una cosa está clara: Florian va a triunfar en Liverpool; no hay dudas".

Esta ventana internacional y el reencuentro con sus compañeros de selección pueden servir para recuperar al mejor Wirtz.

En el lazo opuesto al exjugador del Bayer Leverkusen se encuentra Nick Woltemade, fichado en las últimas horas del mercato por el Newcastle, que pagó 87 millones de dólares por el delantero del Stuttgart, y que ya ha hecho olvidar la marcha del sueco Alexander Isak.

Autor de cuatro goles en siete partidos, se convirtió en el tercer jugador del Newcastle en marcar en sus tres primeros partidos en St James' Park, tras los legendarios Les Ferdinand y Alan Shearer.

Shearer, máximo goleador de la historia de la Premier League (con 260 tantos), se mostró "impresionado" por el rendimiento del joven alemán de 23 años, que tras superar una infección gripal ya se entrenó este jueves con sus compañeros y podrá jugar el viernes.