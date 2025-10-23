Fonseca avanza a cuartos en Basilea por la baja de Mensik

El brasileño Joao Fonseca, número 46 del mundo y una de las grandes promesas del tenis masculino, avanzó este miércoles a los cuartos de final del torneo ATP 500 de Basilea sin jugar, por la baja por lesión de su rival de octavos, el checo Jakub Mensik (19º).

Ese percance físico frustró el pulso entre dos de los máximos exponentes de la NextGen de la ATP (Mensik tiene 20 años y Fonseca tiene 19).

En cuartos de final, el tenista carioca se verá con el ganador del partido de octavos entre el canadiense Denis Shapovalov (23º) y el francés Valentin Royer (69º).

También avanzó a cuartos el español Alejandro Davidovich (18º), que venció en un equilibrado pulso de segunda ronda al estadounidense Jenson Brooksby (55º) por 6-7 (6/8), 6-4 y 7-5.

Davidovich se medirá en su siguiente partido al noruego Casper Ruud (11º) o el veterano suizo Stan Wawrinka (158º).

En primera ronda de este torneo indoor suizo jugó este miércoles el estadounidense Taylor Fritz, que también tuvo que esforzarse mucho para eliminar al monegasco Valentin Vacherot (39º), reciente ganador por sorpresa en el Masters 1000 de Shanghái, por 4-6, 7-6 (7/4) y 7-5.

Después de esta batalla de 2 horas y 36 minutos, Fritz jugará en segunda ronda contra el francés Ugo Humbert (24º), que venció al estadounidense Sebastian Korda (56º) por 6-3 y 6-4.

-- Torneo ATP de Basilea

- Individuales masculinos - Primera ronda:

Taylor Fritz (USA/N.1) derrotó a Valentin Vacherot (MON) 4-6, 7-6 (7/4), 7-5

Ugo Humbert (FRA) a Sebastian Korda (USA) 6-3, 6-4

Botic van de Zandschulp (NED) a Jirí Lehecka (CZE/N.6) 6-2, 6-2

Casper Ruud (NOR/N.4) a Quentin Halys (FRA) 6-1, 7-6 (7/3)

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.5) a Gabriel Diallo (CAN) 6-2, 7-5

- Individuales masculinos - Segunda ronda:

João Fonseca (BRA) derrotó a Jakub Mensik (CZE/N.7) no se presentó

Alejandro Davidovich (ESP/N.8) derrotó a Jenson Brooksby (USA) 6-7 (6/8), 6-4, 7-5