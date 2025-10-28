Fonseca avanza a segunda ronda del Masters 1000 de París

El joven tenista brasileño João Fonseca, vencedor el domingo del torneo ATP 500 de Basilea, se impuso este martes al canadiense Denis Shapovalov por 5-7, 6-4, 6-3 y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de París.

El prodigio carioca, número 28 del mundo, arrancó el partido perdiendo el primer set, luego de ceder su servicio únicamente en el duodécimo juego.

El tenista de 19 años arrancó la segunda manga con un break de entrada a Shapovalov (24°), y en el séptimo juego logró hacerlo de nuevo para liderar 5-2.

Pese a que el canadiense le devolvió el quiebre en el siguiente juego, Fonseca pudo cerrar el set con un cómodo 6-3.

Después, el brasileño arrancó el decisivo tercer set con un nuevo break a su favor, y estuvo a punto de volver a hacerse con el servicio del canadiense en el séptimo juego.

Finalmente, tuvo que esperar al noveno para cerrar el partido mientras servía Shapovalov, de 26 años.

Fonseca se medirá en la segunda ronda al ruso Karen Khachanov, número catorce del ranking de la ATP.

Peor suerte tuvieron los argentinos Tomás Martín Etcheverry (58°) y Francisco Comesaña (68°), eliminados en su entrada en liza.

Etcheverry fue la víctima de su compatriota Camilo Ugo Carabelli (49°), que se impuso en dos sets 7-5, 6-3 y se enfrentará en la siguiente ronda al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo.

Por su parte, Comesaña empezó ganando su partido contra el canadiense Felix Auger-Aliassime (10°) pero terminó inclinándose 6-7 (2/7), 6-3, 6-3.

El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, entrará en liza este martes contra el británico Cameron Norrie (31°).

-- Resultados de la jornada de martes del Masters 1000 de París:

- Individual masculino - Primera ronda:

Valentin Vacherot (MON) derrotó a Jirí Lehecka (CZE/N.14) 6-1, 6-3

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.9) a Francisco Comesaña (ARG) 6-7 (2/7), 6-3, 6-3

Corentin Moutet (FRA) a Reilly Opelka (USA) 3-6, 7-5, 6-1

Gabriel Diallo (CAN) a Tallon Griekspoor (NED) 6-3, 6-4

Camilo Ugo Carabelli (ARG) a Tomás Martín Etcheverry (ARG) 7-5, 6-3