Fonseca avanza a segunda ronda en Wimbledon tras vencer a Bautista

El tenista brasileño Joao Fonseca, número 27 del ranking ATP y cuartofinalista en Roland Garros, avanzó este lunes a segunda ronda de Wimbledon tras vencer en tres sets al español Roberto Bautista (N.183) 7-6 (7/4), 6-4, 6-3.

El carioca de 19 años, que alcanzó en 2025 la tercera ronda, requirió 2 horas y 28 minutos para sellar su victoria, y se medirá en segunda ronda con el neerlandés Jesper De Jong (N.73) o el australiano Rinky Hijikata (N.82).

Pese a una preparación sobre hierba alterada por su eliminación en primera ronda en el ATP 500 de Halle y su baja del ATP 250 de Eastbourne por molestias en el hombro derecho, el brasileño logró cerrar un partido en el que encontró especial resistencia en el primer set, que se decidió en el tie-break.

En la segunda manga, en la que ambos tenistas defendieron su servicio, logró el break en el décimo juego para cerrar en su tercera bola, mientras que en el tercer set rompió el servicio a Bautista en el segundo juego y mantuvo la distancia para cerrar el partido tras 2 horas y 28 minutos.