Fonseca de despide de Montecarlo, Zverev se cita con Sinner en semifinales

La joven promesa del tenis brasileño, Joao Fonseca, perdió en tres sets ante el alemán Alexander Zverev, que jugará por un puesto en la final del Masters 1000 de Montecarlo con el N.2 de la ATP, el italiano Jammik Sinner.

Fonseca, que a sus 19 años jugaba unos cuartos de final de un Masters 1000 por primera vez, puso en aprietos al alemán en muchas fases del encuentro, pero acabó pagando su inexperiencia (47 errores no forzados por 36 de Zverev) y ceder en tres sets, por 7-5, 5-7 (3/7) y 6-3.

En el primer set, Fonseca (N.40 de la ATP) tuvo dos bolas de break en el tercer juego para haber tomado la iniciativa, pero las desperdició y Zverev (N.3) no perdonó en la única que tuvo en el undécimo juego, para hacer el quiebre y apuntarse el primer parcial con su servicio.

En el segundo, ambos jugadores concedieron su saque en dos ocasiones y se decidió todo en el 'tie-break', donde Fonseca jugó su mejor tenis para forzar el tercer set.

Una sola bola de break en el sexto juego fue suficiente para que Zverev, 28 años, se llevara la victoria en 2h42 de juego.

Mucho más desequilibrado fue el partido entre Sinner y Auger-Aliassime (N.7).

El italiano se impuso en hora y media de juego por 6-3 y 6-4.

Pese a no meter muchos primeros servicios (solo el 58%), Sinner se mostró muy sólido con su saque (75% de los puntos ganados) y sólo concedió una bola de break (en el segundo set), que además salvó.

También se mostró muy certero al resto, con el 39% de los puntos ganados cuando sacó el canadiense, que en ningún momento dio la impresión de poner en dificultades a Sinner.

El italiano, que recuperará el N.1 del ranking si gana en Montecarlo, y Zverev se han enfrentado en 12 ocasiones, con 8 victorias para Sinner, de ellas las últimas siete veces que se enfrentaron, incluidas las recientes semifinales en Indian Wells y Miami.

De conseguir el título, Zverev (N.3), que busca su primer torneo desde Múnich hace un año, completaría el pleno en los Masters 1000 sobre tierra, tras haber ganado ya en Roma y Madrid, ambos en dos ocasiones.

Este viernes se completarán los cuartos de final de Montecarlo con los partidos Carlos Alcaraz-Alexander Bublik y Alex de Miñaur-Valentin Vacherot.