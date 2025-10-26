Fonseca domina a Davidovich y se lleva el ATP 500 de Basilea

El brasileño Joao Fonseca (46º del mundo) cosechó a sus 19 años el segundo título de su carrera en el circuito principal, al dominar este domingo en la final del ATP 500 de Basilea al español Alejandro Davidovich (18º) 6-3, 6-4.

Fonseca se convirtió así en el segundo campeón más joven de un ATP 500, la tercera categoría de torneos después de los Grand Slam y de los Masters 1000, desde Carlos Alcaraz en Rio de Janeiro y en Barcelona en 2022.

"Es una locura", afirmó Fonseca. "Quiero dar las gracias a mi familia y mis entrenadores que me ayudaron a completar este fantástico esfuerzo", añadió el joven jugador carioca, que confesó que sus padres acababan de llegar de Brasil para verlo ganar el torneo más importante de su aún incipiente carrera.

Agresivo al resto, Fonseca no tardó en romper el servicio del español de 26 años, que fue a remolque todo el partido, impotente ante el servicio del brasileño y su temible derecha.

Davidovich salvó una primera bola de partido con 5-3, antes de ceder tras 1 hora y 26 minutos de partido.

Gracias a este título, el segundo después del de Buenos Aires en febrero, Fonseca, ganador a finales del año pasado de las Next Gen Finals, el Masters para jugadores de menos de 21 años, entrará en el Top 30, su mejor clasificación ATP.

Davidovich, que deberá seguir persiguiendo un primer título, sufrió su cuarta derrota en una final este año, la quinta en su carrera.