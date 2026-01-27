Foro Olímpico en Panamá atrae a decenas de atletas y figuras internacionales

El Foro Olímpico 2026 titulado “Desarrollando el potencial de los atletas”, organizado por Comité Olímpico de Panamá (COP) reunió a decenas de atletas nacionales de distintas disciplinas en un espacio para aprender, compartir y conectar con las experiencias de referentes del deporte.

Un encuentro lleno de energía donde se habló de disciplina, enfoque y del camino que construye a un atleta más allá de las competencias.

Entre los invitados al evento estuvo Paula Pareto, histórica atleta Olímpica argentina, cuatro veces participante de Juegos Olímpicos y campeona en Río 2016.

Paula compartió una visión profunda y humana sobre el valor del alto rendimiento y el impacto que tienen los primeros pasos en la carrera de un deportista.

Sobre la importancia de los Juegos Suramericanos de la Juventud, Paula lo explicó con emoción: “Los Juegos de la Juventud son muy importantes, porque marcan un inicio para esos chicos que están recién empezando. Les da fuerza para entender lo que es un Juego Olímpico, lo que significa el esfuerzo... y saber desde chiquitos que todo esfuerzo vale la pena. Ahí arranca el camino hacia el olimpismo de mayores”.

Paula también fue embajadora de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, un rol que le permitió acompañar de cerca a jóvenes que hoy ya compiten en categorías junior, senior y en eventos internacionales.

Finalmente, Paula dejó un mensaje directo para los jóvenes que se preparan para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: “Mi recomendación más importante es el esfuerzo.

Para mañana, 28 de enero, se tiene programado la realización del Foro Olímpico: La Fuerza Sublime de la Mujer en el Deporte, en el mismo lugar, desde las 8:00 a.m.