Foro olímpico en Panamá: damas y potencial deportivo

Redacción | El Comité Olímpico de Panamá (COP) organiza entre hoy y mañana el Foro Olímpico, centrado en dos temáticas para dar a conocer lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que viene para nuestro deporte.

Hoy se celebrará el “Foro Olímpico: Desarrollando el potencial de los Atletas”, entre sus expositores habrá atletas panameños que han participado del ciclo olímpico, y otros invitados. Mientras que, para mañana, será el Foro Olímpico: La Fuerza Sublime de la Mujer en el Deporte”, con figuras femeninas y deportistas.

Ambas actividades tendrán un horario de 8:00 am a 5:00 pm. en el Gran Salón del Hotel Sheraton, en Ciudad de Panamá. “¡Explora junto a expertos de trayectoria internacional un camino de aprendizaje transformador, a través de ponencias magistrales y dinámicas que te impulsarán a alcanzar todo aquello de lo que eres capaz!”, destaca el COP a través de redes sociales como promoción del evento.