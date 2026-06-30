Francisco Cerúndolo, mejor latinoamericano del ranking ATP, cae en primera ronda de Wimbledon

El tenista argentino Francisco Cerúndolo, mejor latinoamericano del ranking mundial, en el puesto 21, cayó este martes en primera ronda del torneo londinense de Wimbledon, al perder en tres sets ante el español Jaume Munar.

Cerúndolo, reciente vencedor del torneo de Queen's, también en Londres y sobre hierba, fue derrotado por Munar, 44º de la ATP, por 6-1, 6-4 y 6-3, en 1 hora y 45 minutos.

Munar, de 29 años, tratará de superar su mejor resultado en el torneo londinense, cuando llegó a tercera ronda el año pasado.

El reciente triunfo en Queen's, el sexto título ATP de su carrera, había levantado expectativas de que Cerúndolo, de 27 años, tendría un largo recorrido en Wimbledon.

Con su eliminación, el argentino no podrá superar la segunda ronda en Wimbledon, que alcanzó en 2023.

A Cerúndolo le pasaron factura sus errores no forzados, 28, el doble que su rival, que cometió 14.

Munar "jugó mejor en todos lados, devolvió mejor, sacó mejor, estuvo mucho más sólido, fue muy agresivo" en su juego, afirmó Cerúndolo tras la derrota.

"De los break points que tuve, no tomé ninguno y él me quebró en cada oportunidad que tuvo. Capaz si yo hubiera tomado algún quiebre de las oportunidades que tuve, habría cambiado el partido. No lo sé, pero habría sido otra cosa", añadió.

"El pasto es así, es un poco tomar las pocas oportunidades que se te presentan y la verdad que hoy estuve mal ahí", concluyó el argentino.

Su eliminación se suma a la debacle del tenis argentino sobre el pasto londinense. Este martes también dijeron adiós a primeras de cambio Tomás Martín Etcheverry (32º) y Román Andrés Burruchaga (65º) en el cuadro masculino, y Nadia Podoroska (574ª) en el femenino.

El otro argentino en liza, Mariano Navone (38º), vio interrumpido su partido con Flavio Cobolli (10º) por falta de luz cuando el italiano ganaba 2 sets a 1.

De esta forma, y a la espera de la resolución del partido de Navone, no hay por el momento representantes argentinos en segunda ronda del cuadro masculino.

Únicamente Solana Sierra (56ª), victoriosa el lunes ante la húngara Anna Bondar, mantiene el pabellón albiceleste después de que la otra jugadora argentina, Podoroska, perdiese este martes en primera ronda ante la ucraniana Marta Kostyuk (13ª) 6-1, 6-2.