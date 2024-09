Fritz frustra a Tiafoe y es primer finalista estadounidense del US Open en 18 años

Con una remontada agónica, Taylor Fritz ganó el viernes una batalla entre estadounidenses a Frances Tiafoe y será el primer tenista local en la final masculina del Abierto de Estados Unidos desde Andy Roddick en 2006.

El jugador californiano remontó dos desventajas para imponerse por 4-6, 7-5, 4-6, 6-4 y 6-1 y citarse en su primera final de Grand Slam ante el número uno mundial, el italiano Jannik Sinner.

Un triunfo de Fritz el domingo sería el primero del tenis masculino estadounidense en el US Open desde 2003, cuando el propio Roddick alzó el título en Nueva York.

"Esta es la razón por la que hago esto, por la que trabajo tan duro... ¡Estoy en la final del US Open!", celebró Fritz con la voz cortada de la emoción.

Tiafoe, que tuvo con el apoyo mayoritario de los 23.000 aficionados de Flushing Meadows, parecía tener el partido bajo control hasta que encadenó dos doble faltas que le entregaron en bandeja el cuarto set a Fritz.

El carismático jugador afroamericano, que había perdido seis de sus siete duelos ante Fritz, no se recuperó del golpe y se quedó fuera de una final histórica para el país anfitrión.

"Él me abrumó un poco al principio y me llegué a asustar un poco", admitió Fritz. "Hice todo lo que pude para mantenerme en el partido. Si no lo hubiera hecho, me arrepentiría por mucho tiempo".

Aunque los precedentes le eran desfavorables, Tiafoe tenía la experiencia de las semifinales de 2022, en las que cayó ante Carlos Alcaraz, mientras Fritz se estrenaba entre los cuatro mejores de un torneo grande.

A Fritz le costó llevar el partido hacia su terreno ante la mayor potencia de fuego de Tiafoe.

El californiano, que venía de tumbar a uno de los candidatos, el alemán Alexander Zverev, alcanzó a quebrar en el último juego del segundo set e igualar el marcador.

Pero un astuto Tiafoe aprovechó ese momento de alivio para iniciar el tercer parcial con otro 'break' que administró hasta el final.

El último set volvió a avanzar igualado hasta el dramático cortocircuito de Tiafoe que, con dos pelotas para empatar 5-5, cometió dos doble faltas seguidas y dos errores no forzados para regalarle el parcial a Fritz.

Tiafoe no se recuperó del mazazo y se vino abajo físicamente en el último set ante su amigo y compañero generacional.