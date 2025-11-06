$!Fronterizos sacan la casta

Tres uniformados del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) se colgaron la medalla de plata por equipo de la disciplina de Tiro Deportivo, modalidad Pistola de Aire 10 metros, en los pasados XII Juegos Deportivos Centroamericanos de 2025, en Guatemala.

La justa regional se celebró del 18 al 30 de octubre. El Capitán Arístides Guevara, el Sargento 1ro. Wifredo Cruz y el Sargento 2do. Juan Campos, mostraron con orgullo sus preseas y aseguraron que el hecho de tener conocimientos policiales fue uno de los incentivos por interesarse en participar en la disciplina deportiva que conlleva disparar armas.

“Este es un deporte que requiere de práctica constante”, señaló Guevara. “Esto es todos los días, sesiones de unas tres o cuatro horas, para ver resultados. Prácticamente venimos entrenando todo este año, si no, no se hubiesen logrado esas medallas”, añadió Guevara, quien admitió que Guatemala 2025 fue su primera competencia con el respaldo del Comité Olímpico de Panamá; sus compañeros ya tenían experiencia en otros eventos.

“Estamos tratando de elevar el nivel. Por ahora, estamos clasificados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en República Dominicana. Aunque estamos esperando que confirmen el Tiro para ir a los Bolivarianos en Perú [a finales de noviembre]”, indicó Campos.

“Este es un deporte psicotécnico, más que físico, pues es una disciplina de precisión y estamos incursionando en otras modalidades, como tiro rápido”, recalcó Cruz.

Los tres agradecieron a las autoridades del ente de seguridad por el espacio para poder entrenar y apoyos recibidos, pues su objetivo es completar el Ciclo Olímpico 2025-28 como equipo, para lograr competir en los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, en Estados Unidos.