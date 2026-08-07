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“Fue un verdadero honor”

Tras competir en Santo Domingo 2026, la clavadista Zoe Rainey dijo que “a seguir trabajando, porque esto es solo el principio de un gran futuro para Panamá y clavados y por supuesto para mí que tengo la oportunidad de ser parte de”

“Fue un verdadero honor”
Cortesía | Zoe Rainey y detrás las plataformas de clavados.
“Fue un verdadero honor”
ML | Zoe Rainey salta de plataforma.
“Fue un verdadero honor”
Cortesía | Zoe Rainey en el aire.
“Fue un verdadero honor”
Cortesía | la clavadista Zoe Rainey.
“Fue un verdadero honor”
Cortesía | Zoe Rainey en trampolín
“Fue un verdadero honor”
Cortesía | Zoe Rainey, atleta.
Roberto Robinson
07 de agosto de 2026

“Competir por primera vez a este nivel fue una experiencia verdaderamente inolvidable”. Es el mensaje de la nadadora Zoe Rainey, quien entró a la historia de la disciplina de Clavados en Panamá. Y es que la joven de 18 años hizo debutar al país en este deporte en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al participar en la edición número 25 de la justa regional, que se celebra en Santo Domingo, República Dominicana.

Rainey, de madre panameña y padre norteamericano, cumplió con llegar a dos finales, en los dos eventos que compitió: Plataforma de 10 metros de altura y Trampolín de 3 metros. Lastimosamente no pudo acercarse al podio en ninguna de las dos modalidades.

Concluyó en la séptima posición con 112.50 puntos en Plataforma 10m; y octavo lugar en la final del Trampolín 3m, con puntaje de 139.85.

“Me sentí muy satisfecha con mi desempeño en las semifinales. Pero para las finales sé que tengo que trabajar más para lograr el resultado que quiero, aprendí muchísimo y siento que Santo Domingo fue el lugar perfecto para darme cuenta de estos nuevos hábitos y pensamientos que tengo que hacer. Fue un verdadero honor competir contra atletas tan talentosos y con tanta experiencia, representando a países de toda la región. Además, me emociona ver el crecimiento y el entusiasmo que está viviendo el deporte de los clavados en Centroamérica y el Caribe”, señaló la clavadista.

“Regreso de estos Juegos con una motivación diferente para seguir entrenando y trabajar en mis nervios y control. Este año continuaré mi carrera deportiva con la entrenadora Wei Wei en la Universidad de Idaho [EE.UU.], donde estoy emocionada por seguir perfeccionando no sólo mis clavados, sino también mi preparación mental, mientras trabajo para mi próxima oportunidad de representar a Panamá y a mi universidad”, dijo “Coco”, su apodo.

“Una de las cosas que más recordaré de estos Juegos será el increíble apoyo que recibí de Team Panamá. Estuve rodeada de entrenadores, compañeros de equipo, psicólogo, fisioterapeuta y médicos excepcionales que hicieron de esta experiencia algo muy especial”, añadió.

“Sigo sin poder creérmelo”

R.Robinson | “He soñado con representar Panamá, y esta competencia fue mucho mejor que lo que habia soñado por mucho tiempo. Estoy agradecida por el apoyo que recibí y el amor que mis patriotas y equipo multidisciplinario me brindó al estar a mi lado durante mis entrenamientos y competencias. Formar parte de la ceremonia de inauguración [de los Juegos Santo Domingo 2026] llevando el nombre de Panamá en la espalda fue un honor, así como portar sus colores durante este evento internacional. El honor de caminar junto a tantos atletas extraordinarios es algo que nunca podré describir completamente con palabras, ya que después de regresar de Santo Domingo [a mi hogar] sigo sin poder creérmelo”, indicó la clavadista panameña Zoe Rainey.

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