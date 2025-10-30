Una medalla de oro y tres medallas de plata sumó Panamá en Fútbol durante los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, que hoy llegan a su fin en Ciudad de Guatemala.

La Selección Masculina de Futsal se alzó con la presea dorada como reyes de Centroamérica impulsados en una marcha invicta con tres victorias y un empate en sus cuatro partidos.Fue la segunda medalla de oro consecutiva para el Futsal Masculino en su historia en los Juegos Centroamericanos, tras la conquistada en la edición XI en Managua 2017.

Los dirigidos por el entrenador Alex Brujo Del Rosario demostraron por qué son los actuales campeones de CONCACAF tras conquistar la pasada edición del Premundial el año pasado en Nicaragua, con su capitán Alfonso Maquensi como líder y otras figuras claves como el guardameta Jaime Peñaloza y los habilidosos Ruman Milord y Abdiel Ortiz.

Fueron triunfos sobre Costa Rica (6-3), El Salvador (4-2) y Nicaragua (5-3), sumado a un luchado empate en el último minuto frente al anfitrión Guatemala (3-3) para concluir con la deseada medalla de oro.

El líder goleador por el elenco masculino de Futsal fue el dos veces Balón de Oro de CONCACAF, Gocu Maquensi con cuatro anotaciones, seguido de Ortiz y Milord, ambos con 3 goles.La Medalla de plata fue para Costa Rica y Guatemala bronce.Fútbol panameño sumó cuatro medallas en los Juegos Centroamericanos 2025