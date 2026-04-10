Futbolistas tendrán “mellos digitales”

El Mundial FIFA 2026 tendrá avatares hiperrealistas de futbolistas de las 48 selecciones participantes generados por Inteligencia Artificial (IA), para asistir en las decisiones de fuera de juego.

La tecnología, que debutó en el Mundial Catar 2022, busca mejorar el ‘offside’ semiautomatizada del torneo, llevando la visualización de las jugadas a un nivel de fidelidad nunca antes visto.

“Escanearán digitalmente los jugadores que participen en la inminente competición mundial para crear un modelo exacto en tres dimensiones”, indicó la FIFA en un comunicado sobre esta medida que se probó en la pasada Copa Intercontinental.

“Cada escaneo, que durará aproximadamente un segundo, captará con gran precisión las dimensiones de las partes del cuerpo y, por consiguiente, hará posible que el sistema rastree de manera fidedigna a los jugadores durante sus movimientos en velocidad o bien en las obstrucciones que sufran durante sus desplazamientos”, añadió.

A principios de este año la FIFA y su socio tecnológico oficial Lenovo anunciaron la implementación de múltiples tecnologías de IA que serán desplegadas en la próxima Copa del Mundo para perfeccionar el arbitraje, optimizar las capacidades de análisis de los partidos y potenciar la participación de los aficionados. Serán las denominadas ‘Football AI’.

El paquete consta de las soluciones ‘Football AI Pro’, los mencionados avatares de los jugadores y una versión actualizada de las imágenes de la perspectiva de los árbitros para su retransmisión.

El Football AI Pro es un asistente de conocimiento generativo diseñado para ayudar a los 48 equipos participantes a analizar millones de datos generados en cada partido. La herramienta ayudará a los entrenadores, jugadores y analistas en la preparación de los encuentros, planificación táctica y toma de decisiones personalizadas.