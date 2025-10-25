Deportes

Futsal panameño arrasa en su debut en los Juegos Centroamericanos en Guatemala

Futsal panameño arrasa en su debut en los Juegos Centroamericanos en Guatemala
Redacción Web
25 de octubre de 2025

Las selecciones de futsal de Panamá, tanto femenina como masculina, arrancaron este sábado 25 de octubre su participación en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 con contundentes victorias.

En el Domo Polideportivo, en Ciudad de Guatemala, la escuadra femenina goleó 5-1 al equipo de Nicaragua

Esta selección, liderada por la entrenadora Amarelis De Mera, sostendrá su segundo partido, el lunes 27 de octubre frente a Guatemala, a las 1:00 pm.

El certamen femenino apunta a un formato de todos contra todos, donde cada uno jugará un total de dos partidos y al final el seleccionado que sume más puntos se llevará la medalla de oro.

Por su parte, el conjunto masculino, dirigido por el entrenador Alex “Brujo” Del Rosario, superó al seleccionado de Costa Rica 6-3. en encuentro disputado en el Domo Polideportivo, en Ciudad de Guatemala.

Los actuales campeones de CONCACAF volverán a jugar el domingo 26 de octubre frente a El Salvador, a las 4:00 pm.

Su tercer partido será el lunes 27 a las 6:30 p.m. frente al anfitrión Guatemala.

Y cierran su actividad, con su cuarto y último partido el martes 28 de octubre frente a Nicaragua, a las 4:00 pm.

El torneo apunta a un formato de todos contra todos, donde cada uno jugará un total de cuatro partidos y al final el seleccionado que sume más puntos se llevará la medalla de oro, plata y bronce, respectivamente.

Todos los partidos de la disciplina de Futsal de estos juegos regionales tendrán como sede el Domo Polideportivo.

*Con información de fepafut.com

Tags:
Panamá
|
Guatemala
|
Futsal
|
Juegos Centroamericanos 2025
|
TE PUEDE INTERESAR