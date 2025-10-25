Futsal panameño arrasa en su debut en los Juegos Centroamericanos en Guatemala

Las selecciones de futsal de Panamá, tanto femenina como masculina, arrancaron este sábado 25 de octubre su participación en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 con contundentes victorias.

En el Domo Polideportivo, en Ciudad de Guatemala, la escuadra femenina goleó 5-1 al equipo de Nicaragua

Esta selección, liderada por la entrenadora Amarelis De Mera, sostendrá su segundo partido, el lunes 27 de octubre frente a Guatemala, a las 1:00 pm.

El certamen femenino apunta a un formato de todos contra todos, donde cada uno jugará un total de dos partidos y al final el seleccionado que sume más puntos se llevará la medalla de oro.