Ganar como modo de vida, la España de Rodri pide paso

Llega la hora de la España de Rodri. Sin Sergio Busquets, retirado de la selección tras el Mundial de Catar-2022, el centrocampista del Manchester City toma el relevo como referente de una Roja humilde pero que aspira a todo en la Eurocopa de Alemania-2024.

"¿Nuestra mentalidad? Ganar para que España regresa al primer escalofón", resumía el lunes ante la prensa Rodri, de 27 años, dispuesto a trasladar a la selección la cultura ganadora que lleva absorbiendo desde 2019 en el Manchester City de Pep Guardiola.

- 'Me gusta lo que represento' -

Hasta el pasado Mundial, cuando España cayó eliminada en octavos ante Marruecos, nadie fue capaz de mover a Busquets del eje del equipo.

Luis Enrique, el entonces seleccionador, se veía obligado a retrasar a Rodri al puesto de central para buscarle acomodo en el once.

Pero Busquets, la última figura 'superviviente' de la Roja que asombró al planeta fútbol ganando el Mundial 2010 además de dos Eurocopas (2008 y 2012), aunque no participó en la primera, se retiró de la selección.

Y con Luis de la Fuente en el banquillo, Rodri, el jugador que marcó el gol en la final de la única Champions ganada por el City, en 2023 ante el Inter, ha tomado el poder con resultados inmediatos: El equipo ganó la Liga de Naciones ante Croacia en junio del año pasado.

"Estoy muy orgulloso del jugador en que me he convertido y no solo en el campo. Me gusta lo que represento ante mis compañeros, que me escuchen en el vestuario y en los entrenamientos. Lo disfruto", señaló en una entrevista con L'Equipe este licenciado en Administración de Empresas.

Alrededor del medio, una buena lista de jóvenes con gran potencial: Ya veterano y titular en la pasada Eurocopa a pesar de que solo tiene 21 años, Pedri, necesitado de alegrías tras una interminable racha de lesiones.

- 'Pedri ha vuelto' -

"Una buena noticia, Pedri ha vuelto, está con ilusión, trabajo y ganas de demostrar, con energía", señaló De La Fuente el martes para dar una inyección de moral al fino centrocampista.

Su compañero en el Barcelona Lamine Yamal, de solo 16 años, es la auténtica sensación del grupo, capaz de echarse a la espalda a su alicaído equipo durante toda la temporada.

El otro cohete de la Roja es Nico Williams, la estrella del Athletic Bilbao, de 21 años y campeón de la Copa del Rey.

Entre los veteranos, el 9 titular y capitán del equipo, Álvaro Morata, que llega tras un curso irregular con el Atlético.

Más contento se incorporó Dani Carvajal, autor del primer gol del Real Madrid en la final de la Champions ante el Borussia Dortmund (2-0). Fue la sexta 'Orejona' para el lateral derecho, impecable toda la temporada tanto en defensa como en ataque.

- Una zaga 'a la francesa' -

Y el único superviviente de la 'edad de oro' del fútbol español, el sevillista Jesús Navas, el gran veterano del grupo a sus 38 años, protagonista en el gol de Andrés Iniesta en la victoriosa final del Mundial del 2010 ante Países Bajos hace casi tres lustros.

En la defensa llama la atención la teórica pareja de centrales titulares, los franceses nacionalizados Aymeric Laporte y Robin Le Normand, que no encontraron su sitio con los Bleus y se han consolidado con la Roja.

Tampoco tiene discusión en la portería Unai Simón, ya titular con Luis Enrique, en plena madurez y uno de los pesos pesados en el vestuario.

Encuadrada en el 'grupo de la muerte', el estreno de España será en Berlín ante Croacia, a la que ganó en los penales en la final de la Liga de Naciones. Luego jugará ante Italia, defensora del título, y cerrará ante Albania.

Las dos primeras selecciones acceden a octavos junto con las cuatro mejores terceras de los seis grupos, por lo que los pasos en falso en esta llave pueden pagarse muy caro.