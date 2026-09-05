Gasly firma en en el GP de Italia la primera pole francesa desde 1997

El francés Pierre Gasly, al volante de un Alpine, dio la gran sorpresa al ser el más rápido este sábado en la sesión de clasificación del Gran Premio de Italia de F1, la primera para un piloto de este país desde Jean Alesi en 1997.

Gasly superó al británico George Russell (Mercedes) y al australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que los dos pilotos de Ferrari, que corre ante sus tifosi, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, completaron el Top 5.

El monegasco fue el más rápido en los primeros entrenamientos del viernes, por delante del británico, lo que llevó la euforia entre los muchos seguidores de Ferrari, aunque en las dos siguientes tandas Russell puso las cosas en su sitio al colocar su Mercedes en el primer puesto.

Lo que no se esperaba nadie es que Gasly lograse la pole, al día siguiente de perder el tercer puesto en el pasado Gran Premio de Mónaco luego de no prosperar el recurso de Alpine contra dos sanciones al francés por superar los límites de velocidad en boxes.

"Han pasado nueve años, trabajando poco a poco e intentando conseguir la pole. Gané mi primera carrera en Monza (2020) y ahora mi primera pole", dijo exultante Gasly nada más bajar de su monoplaza.

La pole se jugó en un suspiro y Gasly superó a Russell por apenas 60 milésimas de segundo y en 180 a Piastri, siendo estos tres los únicos pilotos en bajar del minuto y 22 segundos en el rapidísimo trazado italiano.

"Es fantástico, la clasificación ha sido increíble. Desde el principio me sentí muy bien en el coche y realmente hice una vuelta muy buena. Es una sensación increíble, estoy extremadamente contento", declaró el francés, de 30 años.

Gasly tomó el testigo de Alesi, que hace 29 años logró la pole con Benetton también en el 'Templo de la Velocidad'.

Su compañero en Alpine, el argentino Franco Colapinto, también logró entrar en la Q3 (donde los 10 pilotos más rápidos se juegan la pole) y acabó octavo, a medio segundo del galo.

Colapinto partirá desde la séptima plaza de la parrilla, ya que el líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli, partirá desde el fondo, tras ser penalizado por un cambio de motor.

- Antonelli, desde el 20º puesto -

Antonelli, que lidera el Mundial con 59 puntos de ventaja sobre Russell y Hamilton, deberá remontar desde la 20ª posición para no perder demasiado en su carrera por proclamarse campeón.

El tetracampeón del mundo Max Verstappen compartirá la tercera línea de la parrilla con Hamilton tras firmar el sexto mejor crono.

En la cuarta, además de Colapinto, estará el vigente campeón del mundo, Lando Norris, que sólo fue noveno con su McLaren.

En la Q2 se quedaron el brasileño Gabriel Bortoleto (11º tiempo con Audi, 10º en la parrilla) y el español Carlos Sainz (15º crono con Williams), mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) y el otro español, Fernando Alonso (Aston Martin), quedaron eliminados a las primeras de cambio.