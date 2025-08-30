Gauff al rescate de EEUU en el US Open; Sinner tras la senda de Alcaraz

Tras la sangría de bajas masculinas, el tenis estadounidense confía en una victoria balsámica de Coco Gauff este sábado en el US Open, donde Jannik Sinner tratará de unirse a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en los octavos de final.

Gauff pasó por un calvario mental en las dos primeras rondas, producto de sus persistentes problemas con el servicio y de la presión que soporta como ícono local en el Grand Slam de Nueva York.

La número tres mundial, de 21 años, ya fue campeona del torneo en 2023 y en junio conquistó un segundo título grande en Roland Garros.

Aún así, las expectativas siempre están sobre sus espaldas cuando la acción arranca en Flushing Meadows, donde es la favorita de los aficionados.

El público sufrió esta semana con ella en dos noches agónicas en las que, más que Ajla Tomljanović y Donna Vekic, tuvo como rivales a sus propios fantasmas.

Bloqueada de nuevo, cada turno al saque fue un suplicio para Gauff, que se acabó derrumbando entre lágrimas en la silla durante el primer set ante Vekic.

La joya de Delray Beach no se dejó vencer por sus emociones y salió adelante gracias a sus otras extraordinarias habilidades y a su capacidad competitiva.

Este sábado, fuera de los focos del horario estelar, espera recuperar sensaciones en su duelo matinal ante la polaca Magdalena French (28 de la WTA).

El tenis estadounidense también necesita un paso adelante de su campeona después de ver partir el viernes a sus dos figuras masculinas más carismáticas, Ben Shelton y Frances Tiafoe.

El joven Shelton, ganador este mes del Masters 1000 de Canadá, se retiró por una lesión de hombro ante el francés Adrian Mannarino, mientras que Tiafoe se estrelló ante el alemán Jan-Lennard Struff (144), próximo rival de Djokovic.

Además de Gauff, las también campeonas del US Open Iga Swiatek y Naomi Osaka pugnarán por sus pases a los octavos frente a la rusa Anna Kalinskaya y la australiana Daria Kasatkina, respectivamente.

La brasileña Beatriz Haddad Maia, última raqueta latinoamericana en Nueva York, cerrará el programa nocturno frente a la griega Maria Sakkari en busca de su segunda presencia seguida en la cuarta ronda.

- Intratable en pista rápida -

El italiano Jannik Sinner afronta la tercera parada de su defensa del título frente al australiano Denis Shapovalov, 29 de la ATP.

Sinner viene mostrando el mejor tenis del torneo junto a su gran rival, Carlos Alcaraz, con el que mantiene la doble carrera por el título y el número uno mundial.

Con el español instalado en octavos, Sinner no tiene margen de error este sábado poque debe mejorar el resultado de Alcaraz para mantenerse en la cima del circuito.

El transalpino puede aferrarse a su extrema fiabilidad en los Grand Slam de pista rápida, en los que suma 23 partidos ganados seguidos, una racha que le brindó el título del US Open de 2024 y los dos últimos del Abierto de Australia.

El alemán Alexander Zverev, tercer sembrado, pugnará en la noche con el canadiense Felix Auger-Aliassime.

- Venus en dobles -

Otro gran aliciente de la séptima jornada en Flushing Meadows será el duelo de dobles femenino de Venus Williams.

La emblemática jugadora estadounidense, de 45 años, vivió un deslumbrante estreno formando pareja con la canadiense Leylah Fernández, de 22.

Este sábado tratarán de darle otra alegría al público neoyorquino en su enfrentamiento con la japonesa Eri Hozumi y la noruega Ulrikke Eikeri.