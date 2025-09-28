Deportes

Gauff sufre pero avanza a cuartos de final en Pekín

La tenista estadounidense Coco Gauff celebra su victoria contra la canadiense Leylah Fernandez en la 3ª ronda del torneo WTA 1000 de Pekín, el 28 de septiembre de 2025 WANG Zhao
AFP
28 de septiembre de 2025

La estadounidense Coco Gauff, defensora del título en Pekín, sufrió el domingo para clasificar a cuartos de final del torneo WTA 1000 chino, al derrotar a la canadiense Leylah Fernandez 6-4, 4-6, 7-5.

"He hecho lo necesario para ganar hoy. Fue muy físico", declaró la N.3 del mundo de 21 años, que se enfrentará en cuartos de final a la suiza Belinda Bencic (N.16).

Gauff, que en su entrada en liza apenas tuvo dificultades, necesitó 2 horas y 45 minutos para doblegar a Fernandez (N.25), finalista del US Open en 2021.

Pese a liderar 5-2 el último set, Gauff dejó escapar una bola de partido y Fernandez logró empatar 5-5. La estadounidense se aprovechó de un break final para sellar una complicada victoria.

También avanzó de ronda Jasmine Paolini (N.5) tras superar a la estadounidense Sofia Kenin (N.26) 6-3, 6-0.

Por su parte la kazaja Elena Rybakina (N.10) cayó eliminada contra la alemana Eva Lys 6-3, 1-6, 6-4. También se despidió del torneo chino Paula Badosa, por lesión. La española perdía 4-2 en el primer set contra la checa Karolina Muchova (N.15) cuando unas molestias en la pierna la obligaron a abandonar entre lágrimas.

En el torneo masculino, de categoría ATP 500, avanzaron a cuartos de final el ruso Daniil Medvedev (N.18), el italiano Lorenzo Musetti (N.9) y el estadounidense Learner Tien (N.52). El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, buscará su boleto este domingo contra el francés Corentin Moutet (N.37).

. Resultados de la jornada del torneo WTA 1000 de Pekín - 3ª ronda:

Jasmine Paolini (ITA/N.6) derrotó a Sofia Kenin (USA/N.27) 6-3, 6-0

Marie Bouzková (CZE) a Veronika Kudermetova (RUS/N.24) 6-3, 7-5

Karolína Muchová (CZE/N.13) a Paula Badosa (ESP/N.18) 4-2 y abandono

Eva Lys (GER) a Elena Rybakina (KAZ/N.8) 6-3, 1-6, 6-4

McCartney Kessler (USA) a Barbora Krejcíková (CZE) 1-6, 7-5, 3-0 y abandono

Belinda Bencic (SUI/N.15) a Priscilla Hon (AUS) 4-6, 6-4, 6-3

Cori Gauff (USA/N.2) a Leylah Fernandez (CAN/N.25) 6-4, 4-6, 7-5

. Resultados de la jornada del torneo ATP 500 de Pekín:

Learner Tien (USA) derrotó a Flavio Cobolli (ITA) 6-3, 6-2

Lorenzo Musetti (ITA/N.4) a Adrian Mannarino (FRA) 6-3, 6-3

Daniil Medvedev (RUS/N.8) a Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6-3, 6-3

