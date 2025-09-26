Gauff y Rybakina arrancan con buen pie el WTA 1000 de Pekín

La tenista estadounidense Coco Gauff, número 3 del mundo, y la kazaja Elena Rybakina (N.10), quien busca sellar su plaza en las Finales WTA de final de temporada, se impusieron el viernes en sus respectivas entradas en liza al torneo WTA 1000 de Pekín.

Gauff, defensora del trofeo de la capital china, pasó por encima 6-4, 6-0 de la rusa Kamilla Rakhimova (N.89) en segunda ronda.

Su siguiente cruce será más complicado, pues se enfrentará a la canadiense Leyla Fernandez (N.25), quien también dominó su partido de segunda ronda contra la exnúmero 3 del mundo Maria Sakkari (6-2, 6-0).

Exenta como Gauff de participar en la primera ronda gracias a su estatus de cabeza de serie, Rybakina venció 7-5, 4-6, 6-3 a la estadounidense Caty McNally (N.90) y buscará su boleto a octavos de final contra la alemana Eva Lys (N.66).

Antes del inicio del torneo de Pekín, Rybakina ocupaba la octava posición de la "Race", la clasificacion que suma los puntos acumulados por las jugadoras durante la temporada y que determina que ocho tenistas participan en las Finales WTA de Riad (1-8 de noviembre).

Sus dos principales perseguidoras en la "Race", Jasmine Paolini y Ekaterina Alexandrova, también entran en liza este viernes en Pekín, respectivamente contra la letona Anastasija Sevastova (N.221) y la doble vencedora de Grand Slam checa Barbora Krejcikova (N.34).

También arrancó con buen pie la española Paula Badosa, que se impuso 6-3, 7-6 (7/2) a la croata Antonia Ruzic.

-- Resultados de la segunda ronda del WTA 1000 de Pekín:

Sofia Kenin (USA/N.27) derrotó a Polina Kudermetova (RUS) 6-4, 6-2

Veronika Kudermetova (RUS/N.24) a Anna Bondár (HUN) 7-5, 6-3

Marie Bouzková (CZE) a Magda Linette (POL/N.33) 7-5, 7-5

Paula Badosa (ESP/N.18) a Antonia Ruzic (CRO) 6-3, 7-6 (7/2)

Elena Rybakina (KAZ/N.8) a Caty McNally (USA) 7-5, 4-6, 6-3

Eva Lys (GER) a Iva Jovic (USA/N.32) 6-3, 4-6, 7-5

Leylah Fernandez (CAN/N.25) a Maria Sakkari (GRE) 6-2, 6-0

Coco Gauff (USA/N.2) a Kamilla Rakhimova (RUS) 6-4, 6-0