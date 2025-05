Gian Piero Gasperini anuncia que deja de entrenar al Atalanta

El entrenador italiano Gian Piero Gasperini anunció el sábado su salida del Atalanta de Bérgamo, al que dirigía desde 2016.

"No hablemos de despedidas. No me gusta eso. Concluyo mi experiencia en Bérgamo como entrenador del Atalanta, pero todo lo demás permanecerá grabado para siempre", escribió el técnico de 67 años en una carta publicada por el periódico L'Eco di Bergamo.

"El fin de mi relación con el club fue decidido exclusivamente por mí y ninguna responsabilidad debe ser atribuida al club ni a los dirigentes. Simplemente entendí que era el momento de tomar esta decisión", agregó Gasperini, un emblema de la progresión del club en los últimos años y del equipo campeón de la Europa League en 2024.

"A lo largo de toda la temporada que acaba de terminar solo pensé en cómo dejar la camiseta negra y azul en el punto más alto posible", escribió nuevamente el italiano, cuyo equipo terminó tercero en la Serie A, clasificándose para la próxima Liga de Campeones.

"¿Por qué, me preguntarán, dejo el Atalanta? Necesito nuevos desafíos", explicó Gasperini.

Después de nueve años en Bérgamo, el entrenador italiano estaría en avanzadas negociaciones con el AS Roma, donde la etapa de Claudio Ranieri, que había salido de su jubilación para ayudar al club de sus amores a enderezar el rumbo tras un pésimo inicio de curso, terminó con un meritorio quinto lugar.

Para sustituirle, el Atalanta estaría pensando en el italobrasileño Thiago Motta o en Raffaele Palladino, que abandonó la Fiorentina "de mutuo acuerdo" con el club menos de un mes después de haber renovado con la 'Viola' hasta 2027.