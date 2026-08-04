Gianna Woodruff conquista la medalla de oro y establece récord en Santo Domingo 2026

La atleta panameña Gianna Woodruff se proclamó campeona de los 400 metros vallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La representante del Team Panamá dominó la prueba de principio a fin, adueñándose del primer lugar de la competencia y otorgándole a la delegación panameña una valiosa presea dorada en la justa regional.

Además de subir a lo más alto del podio, Woodruff detuvo el cronómetro en un tiempo de 53.98 segundos, marca con la que estableció un nuevo récord de la prueba para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con esta hazaña, la vallista reafirma su condición de figura de clase mundial y consolida una actuación histórica para el atletismo panameño en el evento.