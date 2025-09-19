Gianna Woodruff logra un histórico quinto lugar en Mundial de Atletismo Tokio 2025

La atleta panameña Gianna Woodruff cerró su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 con una destacada actuación, al finalizar en el quinto lugar en la final de los 400 metros con vallas, con un tiempo de 53.34 segundos.

La prueba, una de las más esperadas del certamen, fue dominada por la neerlandesa Femke Bol, quien se llevó la medalla de oro al registrar un crono de 51.54 segundos.

El segundo lugar fue para la estadounidense Jasmine Jones, con un tiempo de 52.08 segundos, mientras que la eslovaca Emma Zapletalová se quedó con la medalla de bronce, con un registro de 53.00 segundos.

Woodruff, quien representó a Panamá con orgullo en esta exigente competencia, se mantiene como una de las principales figuras del atletismo nacional, reafirmando su nivel en el escenario mundial.

La información fue confirmada por el Comité Olímpico de Panamá y el Instituto Panameño de Deportes a través de redes sociales, quienes felicitaron a la atleta por su desempeño en Tokio.