Gianna Woodruff sorprende con su look antes de competir en nuevo campeonato mundial

La atleta panameña Gianna Woodruff llamó la atención con su ‘look’ en la alfombra roja de los World Athletics Ultimate Championships, nueva competición de atletismo que se estrena este viernes en Budapest, Hungría.

La vallista, especialista en los 400 metros, nació en Estados Unidos y llega a esta nueva competencia con la expectativa de subir al podio.

El torneo reúne a más de 380 atletas de 65 federaciones, quienes competirán durante tres jornadas en el estadio Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ, escenario que también acogió el Mundial de Atletismo de 2023.

Las competencias se desarrollarán desde este viernes y hasta el próximo domingo en la capital húngara, a orillas del río Danubio.