Gilgeous-Alexander supera a Jokic en una batalla de favoritos al MVP

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander y sus Oklahoma City Thunder derrotaron el domingo 127-103 a los Denver Nuggets de Nikola Jokic, en un pulso entre los dos claros favoritos al premio MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA.

Gilgeous-Alexander, con 40 puntos y 8 rebotes, salió airoso esta vez de la pugna frente a Jokic, que terminó con 24 y 13.

El pívot serbio, que posee tres MVP incluido el de la temporada pasada, había reforzado su candidatura el viernes al completar un astronómico triple doble de 31 puntos, 21 rebotes y 22 asistencias, una actuación nunca vista en la historia de la NBA.

Gilgeous-Alexander, máximo anotador de la campaña (32,8 puntos de media), respondió el domingo con una eléctrica actuación que ratificó su excelso estado de forma.

A la caza de su primer MVP, el base no ha bajado de los 40 puntos en sus últimos tres partidos, incluida una exhibición de 51 en el triunfo del lunes ante los Houston Rockets.

Más allá de las cifras individuales, Gilgeous-Alexander es el líder absoluto de los jefes del Oeste, los Thunder, que disfrutan de una amplia ventaja de 12 victorias sobre Los Angeles Lakers y los propios Nuggets.

Con este colchón, Oklahoma City se pudo permitir dar descanso a sus titulares el viernes ante Portland para tenerlos frescos ante los Nuggets.

El duelo avanzó igualado hasta el último cuarto, cuando los Thunder lograron un parcial de 9-0 con siete puntos de su alero All-Star Jalen Williams, segundo máximo anotador con 26 puntos. Gilgeous-Alexander contribuyó al estirón anotando nueve puntos en el último cuarto.

Jokic, en cambio, no tuvo apoyo suficiente de su escudero Jamal Murray, que se quedó en 17 puntos con una estadística de 6-17 en tiros de campo.

- LeBron, una o dos semanas fuera -

El público de Oklahoma City festejó el séptimo triunfo seguido de su equipo con cánticos de 'MVP' para Gilgeous-Alexander cada vez que lanzaba tiros libres.

"Lograr la victoria, eso lo es todo para mí", dijo el canadiense sobre su pugna con Jokic. "Me encantan los MVP, me encantan los All-Star, me encantan todas las cosas que vienen con ello, pero nada de eso importa si no ganas".

La jornada del domingo incluye otros siete partidos, entre ellos la visita de los Cleveland Cavaliers, líderes del Este, a los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Este domingo también se reportó que la lesión sufrida la víspera por LeBron James (Lakers) podría no ser tan grave como se temía.

De acuerdo con ESPN, el veterano alero estaría al menos una o dos semanas a causa de la distensión de ingle que le obligó a retirarse en la recta final de la derrota ante los Boston Celtics. El pronóstico podrá ser más preciso en las próximas 24 horas cuando se reduzca el dolor en la zona, apuntó el reporte.

Los Lakers necesitan en buen estado a 'King James', de 40 años, para unos playoffs que afrontan con renovadas esperanzas tras el fichaje en febrero de la superestrella eslovena Luka Doncic.

-- Resultados del domingo en la NBA:

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 127-103

En juego:

Dallas Mavericks - Phoenix Suns

Más tarde:

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers - Utah Jazz

Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers - Detroit Pistons

LA Clippers - Sacramento Kings