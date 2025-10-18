Gio Simeone descabalga al Nápoles, el Inter toma el mando

El Nápoles sufrió su segunda derrota de la temporada este sábado, en la cancha del Torino (1-0), con gol del argentino Gio Simeone, permitiendo al Inter de Milán asaltar el liderato de la Serie A gracias a su victoria ante la Roma (0-1).

Simeone, ex del Nápoles entre 2022 y 2025, club que abandonó por voluntad propia ante su falta de minutos para salir cedido al club de Turín, batió en el minuto 32 a Vanja Milinkovic-Savic, arquero del Torino la pasada temporada.

Fue el tercer gol de la temporada para el delantero de 30 años, hijo de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.

Tras recibir un balón dentro del área amagó y dribló para evitar la presión de tres rivales más el arquero y marcar a puerta semivacía antes de pedir perdón a la que fuese su afición juntando las dos manos.

"Fue un partido muy especial para mí, con un torrente de emociones, fue un partido muy difícil, estoy contento por ofrecer al público una primera victoria en casa", destacó "El Cholito".

Privado a última hora de Scott McTominay, mejor jugador de la Serie A la pasada temporada, y de Rasmus Hojlund, y desde el inicio de temporada de Romelu Lukaku, el Nápoles de Antonio Conte vio cómo le era anulado un gol por el VAR en tiempo añadido por fuera de juego.

"El gol recibido lo regalamos", lamentó Conte. "Eso demuestra que debemos seguir trabajando y mejorando".

El conjunto napolitano había concedido su primera derrota de la temporada (2-1) -cediendo sus primeros puntos- en San Siro en la quinta fecha ante el AC Milan.

El Torino, por su parte, gracias a esta segunda victoria de la temporada, pasa del 16º al 13º puesto (8 puntos).

- Tricefalia a la espera del Milan -

En el estadio Olímpico de la capital, los tifosi de la Roma se frotaban las manos ante la posibilidad de ver a su equipo líder en solitario tras el tropiezo del Nápoles.

Pero la ilusión les duró hasta el gol nerazzurro en el minuto 6, obra del francés Ange-Yoan Bonny, que ocupaba el puesto de su compatriota Marcus Thuram, lesionado.

Gracias a esta cuarta victoria consecutiva, el Inter lidera la tabla con los mismos 15 puntos que Nápoles y AS Roma.

Pero esa tricefalia podría verse superada por el AC Milan, 4º con 13 puntos, si derrota a una Fiorentina en crisis el domingo.

Para ello, el conjunto dirigido por Massimiliano Allegri deberá lograr abstraerse de las bajas de Adrien Rabiot y de Christian Pulisic, ausentes durante un mes de los terrenos de juego por lesión.