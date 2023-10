Golfista español David Puig estrena su palmarés al ganar The International Series de Singapur

El golfista español David Puig conquistó su primer título como profesional, con una confortable ventaja de cinco golpes sobre el surcoreano Eom Jae-woong en el torneo The International Series, este domingo en Singapur.

Puig, de 21 años y que milita en el LIV Golf, se llevó los dos millones de dólares de premio tras concluir con una tarjeta de 269 golpes su participación en el Tanah Merah Country Club.

"No me pongo nervioso y sé cómo ganar. Simplemente no se dio antes. Tuve algunos momentos duros pero estaba supertranquilo y relajado conmigo mismo", afirmó el jugador catalán tras imponerse en la séptima etapa de The International Series, perteneciente al Asian Tour.