Gómez y González con 5-0en el Nacional Juvenil 2026

Los lanzadores coclesanos Dereck Gómez y Christian González lideran a los lanzadores en marca de ganados y perdidos, tras registrar marca personal de 5-0 cada uno en lo que va de la Ronda Regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros.

Gómez y González trabajan como el 1-2 más completo en la rotación de un equipo en el certamen que debe concluir su ronda regular este 28 de enero.

Joshua Martínez, el as de los Vaqueros de Panamá Oeste, tiene marca de 4-0, Jhosmar Pinto de Occidente 3-0, Joiser González de Coclé 3-0 y Roberto Núñez de Bocas del Toro 3-0.

En ponchados Roberto Núñez de Bocas tiene 51 ponches para encabezar la tabla de lanzadores con más abanicados, Emanuel Herrera de Herrera tiene 49, Rogelio Jaén de Herrera 45 y Andrés Vergara de Este con 39 en lo que va de la ronda regular.

En efectividad el mejor ha sido Jean Rivera del Este con 0.00 en 22.2 entradas, sigue César Berrío de Metro con 20.0 entradas y 0.00 de efectividad y en tercer lugar Dereck Gómez de Coclé con 0.25 y 36.1 entradas trabajadas.

Fuente: Prensa Fedebeis.