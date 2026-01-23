González y Borregales: el poder latino detrás del resurgir de los Patriots

Orgullosos de sus raíces colombiana y venezolana, Christian González y Andy Borregales han tenido un papel clave en la resurrección de los New England Patriots hasta situarse a un sólo paso del Super Bowl de la NFL.

Los Patriots, la gran dinastía de este siglo en la liga de football americano, culminó esta temporada su larga y penosa reconstrucción hasta igualar el mejor registro de la fase regular, con 14 victorias y tres derrotas.

El domingo visitarán a los Denver Broncos en la final de la Conferencia Americana en busca de un boleto al Super Bowl del 8 de febrero.

De cumplirse los pronósticos, los Patriots pueden competir por el título por primera vez desde 2019, cuando conquistaron su sexto anillo de la mano de Tom Brady.

En el plantel actual no hay una estrella como el legendario quarterback pero sí una defensa que ha aterrado este curso a sus rivales con Christian González como un enorme puntal.

El esquinero estadounidense, de padre colombiano y madre texana, es el único jugador de New England seleccionado para el Juego de las Estrellas (Pro Bowl) del 3 de febrero junto al mariscal de campo Drake May.

- "Por la gente de Colombia" -

En su tercera temporada en la NFL, González despejó del todo las dudas sobre su físico acumulando 69 tackles y 10 pases defendidos en 14 partidos bajo el nuevo sistema defensivo implantado por Mike Vrabel.

En los playoffs fue una muralla en el triunfo de la ronda divisional ante los Houston Texans (28-16) con nueve tackles.

El cornerback, de 23 años, ha sido una de las piezas fundamentales del renacer de los Patriots, que no habían conseguido una victoria en playoffs en la era post Brady.

Su aterrizaje ya generó atención desde la propia noche en que fue elegido en el Draft de 2023.

Al sonar su nombre en el puesto 17, González subió al escenario luciendo una chaqueta blanca que abrió de par en par ante los aficionados para mostrar los colores de Colombia impresos en su interior.

"Es (la bandera) colombiana. Significa todo. Me la he puesto por toda la gente de Colombia. Me encanta que puedan admirarme", explicó después.

González nació en Carrollton (Texas) en el seno de una familia de deportistas. Su padre, oriundo de Cali, jugó en el equipo de basquet de la Universidad de Texas pero no logró ser elegido en el Draft de la NBA.

Sus tres hermanas han representado a Colombia en distintas pruebas de atletismo y una de ellas, Melissa González, llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 en los 400 metros vallas.

- El pateador de Caracas -

A González le acompaña esta temporada en el vestuario el venezolano Andy Borregales, cuarto jugador del país sudamericano en llegar a la NFL.

El pateador nació en Caracas pero a los dos años su familia se trasladó a Miami, donde se enamoró del football americano bajo el ala de su hermano mayor José.

Mientras José no llegó a ser drafteado, los Patriots escogieron esta campaña a Andy en la sexta ronda tras brillar en su etapa universitaria con los Miami Hurricanes, con un 94% de efectividad en su último curso.

Borregales, de 23 años, se hizo con la titularidad en Nueva Inglaterra convirtiendo el 84% de los goles de campo lanzados (27-32) en la fase regular, incluido uno de 54 yardas que les dio el triunfo ante los Buffalo Bills el 29 de septiembre.

Ahora es el único venezolano en competir en unos playoffs, en los que luce un inmaculado registro de 3-3, y sueña con representar en el Super Bowl a su país de nacimiento, aunque no haya regresado desde entonces.

"Al final del día, nací en Venezuela, entonces lo voy hacer mío, cómo si hubiera vivido ahí toda mi vida", manifestó en octubre a ESPN.