Gout Gout acompaña a los favoritos a las semifinales de 200 m del Mundial

Sin sorpresas, los favoritos de los 200 metros del Mundial de atletismo de Tokio avanzaron este miércoles a las semifinales, donde también estará el prodigio australiano de 17 años Gout Gout.

El adolescente, nacido en Australia de padres emigrados desde Sudán del Sur y que desde hace meses es presentado como la futura superestrella de la velocidad, debutó en un Mundial siendo tercero en su serie (20.23), lo que le permitió obtener unas de las plazas de semifinalista.

Entre los aspirantes al título, el vigente triple campeón mundial de la prueba (2019, 2022, 2023), el estadounidense Noah Lyles, se impuso lógicamente en su serie con 19.99.

También se impusieron en sus respectivas series los otros dos grandes candidatos al título, su compatriota subcampeón olímpico Kenny Bednarek (19.98) y el oro olímpico del año pasado en la media vuelta de pista, el botsuano Letsile Tebogo (20.18).

El mejor crono de las series lo firmó el jamaicano Bryan Levell (19.84).

El dominicano Alexander Ogando, quinto el año pasado en la final olímpica y que aspira a dar una medalla a su país el viernes, se impuso en la primera serie con 20.10 y estará también en semifinales.

Quedaron por contra eliminados su compatriota dominicano Lidio Andrés Feliz (20.63), el puertorriqueño José Figueroa (20.62) y el paraguayo César Almirón (20.92).