Gout Gout en el baile de los mayores

The First Dance: después de meses siendo señalado como la futura superestrella del esprint, el prodigio adolescente australiano Gout Gout tendrá el miércoles, a sus 17 años, su esperado debut en el Mundial, participando en las series de los 200 metros.

El atletismo lleva casi una década buscando al futuro Usain Bolt y el pasado diciembre los titulares se encendieron con el caso de Gout Gout, que entonces, con 16 años, batió el viejo récord de Australia de la media vuelta de pista, que se remontaba a 1968, con un tiempo de 20.04, más rápido que lo que corría Bolt a su edad.

Desde entonces, los expertos tienen puesto un ojo en la evolución de este velocista nacido en Ipswich (Queensland, Australia) de padres sursudaneses, que defienden que su nombre debería ser realmente Guot Guot, pero que hubo un error en la transcripción de la documentación cuando la familia emigró a Egipto en un primer momento.

"Tiene un talento inhabitual y valioso, que habrá que seguir cuidado y protegiendo", dijo entonces el presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, pidiendo no poner mucha presión sobre un corredor tan joven.

- Rebajando marca -

En los campeonatos de Australia en abril corrió los 200 metros en un impresionante 19 segundos con 84, pero el crono no fue homologado por un viento demasiado favorable.

En su primera carrera en Europa, en junio en Ostrava (República Checa), Gout Gout rebajó su marca personal oficial a 20.02.

"No siento ninguna presión, porque desde que estoy en la pista, estoy centrado en mí mismo y en lo que tengo que hacer: correr, que es lo que amo en la vida", dijo tras su victoria.

"Me gustan más los 200 que los 100 metros, que creo que son un poco cortos para mí, sales y ya casi estás en la meta", apuntó.

- Bolt pide cautela -

Después acudió a la reunión de la Liga de Diamante de Mónaco, pero tomó parte no en la carrera principal de 200 metros sino en la de categoría Sub-23, donde venció con 20.10.

Ahora sí que podrá medirse por fin contra los mejores velocistas del planeta y su estreno entre los mayores no pasa nada desapercibido.

"Yo solía hacer grandes cosas cuando era joven, pero la transición de junior a senior siempre es más difícil. Todo depende de si tienes el entrenador adecuado y las personas adecuadas a tu alrededor, por lo que habrá muchos factores que influirán si finalmente será grande y continuará con esa trayectoria", estimó Bolt al ser preguntado por Gout Gout la pasada semana en una conferencia de prensa en Tokio.

- Lutkenhaus, debut y despedida -

La duda ahora es saber si este Mundial de Tokio llega demasiado pronto para él o si realmente puede destacar.

Otro de los jovencísimos talentos que había llamado la atención mediática internacional de cara a este evento, el estadounidense de apenas 16 años Cooper Lutkenhaus, debutó este miércoles en un Mundial, en su caso en los 800 metros, donde solo pudo ser séptimo en su serie (1:47:68), quedando eliminado en la primera ronda.

Lutkenhaus, con 16 años, 8 meses y 28 días, pudo convertirse por lo menos en el atleta más joven de la historia en representar al ultracompetitivo equipo de Estados Unidos en un Mundial de atletismo.

El adolescente texano, que falta a las clases en su 'high school' por esta estancia en Japón, había logrado el boleto mundialista al ser segundo en las pruebas de selección de su país en Eugene, donde batió el récord mundial Sub-18 con 1 minuto, 42 segundos y 27 centésimas.