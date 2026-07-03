Gremios hípicos y empresa operadora logran acuerdo favorable para la actividad ecuestre

Cuatro de los más importantes gremios hípicos panameños hicieron de conocimiento público del acuerdo temporal para el descenso de los ejemplares de series, cuya petición recibió una respuesta favorable de parte de Hípica de Panama, S.A., empresa operadora del Hipódromo Presidente Remón.

En un comunicado dirigido a sus socios, propietarios, entrenadores, jinetes y demás miembros de la hípica nacional, informan que a partir de la fecha entrará en vigencia que los ejemplares, nacionales e importados bajarán de categoría o serie a los tres meses de haber ganado su última carrera, en lugar de los cuatro establecidos anteriormente.

Adicionalmente se tomará esta medida en forma retroactiva y será aplicable desde el pasado mes de abril, es decir, todos los que hayan ganado su última carrera a partir de abril podrán bajar de categoría o serie a los tres meses.

Dicha decisión representa una gran noticia para la hípica, ya que permitirá una mayor competitividad, recuperación y oportunidades para los ejemplares, fortaleciendo el desarrollo y la sostenibilidad de las carreras de caballo.

En esta acción positiva para la industria de las carreras de caballo, se involucran la Sociedad de Dueños de Caballo (SDC), presidida por el licenciado Manuel Grimaldo, Appucapa, Dr. Monty Motta, Aproturf, ingeniera Yaitza Camaño y Socrica por el Dr. Bartolomé Mafla Herrera.

El logro, sin lugar a dudas, es el resultado del trabajo en equipo de los cuatro gremios antes mencionados, la unidad y el compromiso con el fortalecimiento de dicha actividad.

Con su lema: “Unidos por la Hípica Panameña’’, los cuatro gremios han decidido fusionarse, por encima de cualquier diferencia, en una sola causa, defender y rescatar el presente y el futuro de la industria hípica en Panamá.

Con esta respuesta favorable, los gremios agradecen a Hípica de Panamá, S.A., en especial a Carlos Oliveira Jr., Gerente General del Hipódromo Presidente Remón, por escuchar y responder positivamente a sus inquietudes.