Grizzlies suspenden un partido a Morant tras comentarios sobre cuerpo técnico

Los Memphis Grizzlies impusieron este sábado un partido de suspensión al base estelar Ja Morant tras unas declaraciones en las que expresó su malestar con el cuerpo técnico.

Morant, que promedia 20,8 puntos y 6,7 asistencias en este arranque de temporada de la NBA, se perderá el partido del domingo ante los Toronto Raptors.

El base, protagonista de numerosas polémicas y sanciones en las últimas campañas, efectuó las declaraciones tras la derrota por 117-112 ante Los Angeles Lakers la noche del viernes, en la que sólo anotó 8 puntos.

Antes de comparecer ante la prensa, Morant había sostenido una discusión en el vestuario con el nuevo entrenador de Memphis, el finlandés Tuomas Iliaso, quien reprochó al base su falta de esfuerzo en la pista, según reportó la cadena ESPN.

Cuando los periodistas le preguntaron por su actuación, Morant dijo que mejor "le preguntaran al cuerpo técnico".

"Según ellos, probablemente no ponerme a jugar, sinceramente. Ese fue básicamente el mensaje", agregó el base sobre qué hubieran podido hacer mejor los Grizzlies en la cancha.

La franquicia de Memphis, que tiene un balance de 3-3 en este arranque de curso, atribuyó la sanción a Morant a una "conducta perjudicial para el equipo".