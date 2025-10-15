Guante de Oro de las Grandes Ligas: 17 latinos entre los finalistas

Un total de 17 latinos figuran en la lista final de nominados para el Guante de Oro 2025 de las Grandes Ligas de béisbol, un premio otorgado cada temporada a los mejores peloteros defensivos, según el listado revelado este miércoles.

El galardón reconoce el esfuerzo en defensa durante la temporada regular de las Mayores, que actualmente disputan las Series de Campeonato, y es otorgado a un pelotero en cada una de las nueve posiciones del campo.

La Liga Americana es la de mayor representación para la pelota caliente latinoamericana, al aportar 13 de los 30 nominados.

Destacan el dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto; el venezolano Maikel García, de los Reales de Kansas City; el dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland; y el hondureño Mauricio Dubón, de los Astros de Houston.

Dubón, de 31 años y segundo hondureño en la historia de las Grandes Ligas, jugó por segunda temporada consecutiva en siete posiciones, un hecho sin precedentes en la franquicia de Texas.

En la Liga Nacional, en tanto, destacan las nominaciones de los venezolanos Luis Torrens, de los Mets de Nueva York; Miguel Rojas, de los Dodgers de Los Ángeles, y Javier Sanoja, de los Marlins de Miami.

También sobresale la figuración del dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego.

De los nominados, el venezolano Miguel Rojas, de 36 años, y el dominicano Vladimir Guerrero Jr., de 26, son los únicos que se mantienen en la pelea por llegar a la Serie Mundial en la campaña actual.

Los aspirantes a los galardones son elegidos en un proceso de votación en el que participan los 30 mánagers de las Grandes Ligas y hasta seis entrenadores de cada equipo que votan por un grupo de jugadores de su liga, excepto a los de su propia novena.

En la elección también se tiene en cuenta el desempeño de los peloteros en el Índice Defensivo SABR.

Los ganadores se conocerán el 2 de noviembre.