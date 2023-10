Guiu, un debutante de 17 años, salva al Barça frente al Athletic

Un debutante de 17 años, Marc Guiu, en el primer balón que tocó como futbolista profesional, dio la victoria 1-0 al Barcelona (3º) en su estadio frente al Athletic (6º), este domingo en la décima jornada de la Liga.

El chaval saltó al campo en el minuto 79 y en su primera acción corrió al espacio para que Joao Felix le leyera el desmarque. Definió casi sin ángulo, con clase, para escribir la gran historia de la jornada en el fútbol español.

"No me lo creo, me falta el aire, estoy disfrutando el momento. Esto no se imagina, llevo trabajando toda la vida, aprovechando las oportunidades y creo que lo he conseguido. Esta noche no dormiré", dijo Guiu.

"He pensado en él porque tiene gol, chispa y me gusta personalmente. No tengo problemas en mirar en casa. Todo lo contrario. Doy la confianza que me dieron a mí con 17-18 años", explicó su técnico Xavi Hernández.

En las categorías inferiores del Barcelona desde que tiene siete años, su eléctrico debut permite al equipo azulgrana llegar al Clásico ante el Real Madrid (1º), en seis días, a un punto de su gran rival y del Girona (2º), el sorprendente invitado en la cima de la Liga.

Pero el triunfo no responde a los interrogantes sobre el momento de forma de los azulgranas. Lastrado por las bajas, hasta seis, entre ellas las de Robert Lewandowski, Pedri, Frenkie De Jong y Raphinha, al equipo de Xavi le cuesta encontrar su identidad en el campo.

- Milagros con el pie -

En la primera parte el duelo fue intenso, abierto, con un Barcelona intentando instalarse en el campo rival y un Athletic más eléctrico, en busca del zarpazo a través de los hermanos Williams.

Cada uno con su plan, ambos equipos se fueron a vestuarios con un 'casi gol' salvado por los porteros de manera milagrosa con la pierna.

Al cuarto de hora el internacional español Unai Simón impidió el gol de Fermín López, tras una combinación con Ilkay Gundogan y Alex Balde.

Ya en el descuento (45+1) Marc André Ter-Stegen sacó también la pierna con un remate a bocajarro del pequeño de los Williams, Nico.

A pesar de no dar con la tecla de su juego, el Barcelona volvió a estar cerca del gol en el 58, con una doble ocasión de Joao Felix, que disparó a la media vuelta, y Fermín, que se encargó del rechace. Unai Simón respondió con dos paradas de altísimo nivel.

Con un banquillo en el que solo tenía dos jugadores del primer equipo, la revolución de Xavi comenzó a la hora de juego introduciendo al prodigio de 16 años Lamine Yamal y al uruguayo Ronald Araujo.

El adolescente, la sensación del fútbol español en este arranque de temporada, tuvo el gol en su bota, pero su disparo completamente solo se fue a un par de metros de un poste (64).

Esta vez le robó el protagonismo Guiu; primer partido, primer balón y gol salvador.

- Remontada y goleada del Girona -

Antes, el Girona remontó con una goleada (5-2) sobre el colista Almería, que se había puesto por delante con un doblete de Leo Baptistao (minutos 2 y 24).

Pero el equipo local reaccionó antes del descanso con un tanto de Iván Martín (37) y un doblete del ucraniano Artem Dovbyk (39 y 43).

En la segunda parte el brasileño Savinho (71) y el eterno Cristhian Stuani (85) completaron la goleada.

En los otros partidos disputados este domingo el Rayo Vallecano ganó in extremis a Las Palmas (12º) con un gol de penal de Bebé (90+2) y ascendió a la séptima plaza, mientras que Villarreal (14º) y Alavés (16º) igualaron 1-1.