Güler, el inesperado salvavidas del juego del Real Madrid

El turco Arda Güler, quien apenas ha contado en los planes de Carlo Ancelotti toda la temporada, se ha convertido en una pieza importante para intentar imponerse el domingo al Barcelona en Montjuic y colocarse a un punto en el tramo final de LaLiga.

El rendimiento del centrocampista ha sido la mejor noticia del Real Madrid el último mes, en el que cayó en cuartos de Champions League frente al Arsenal y perdió la final de la Copa del Rey ante el Barça (3-2) en la prórroga.

Tres buenos partidos de Güler llaman ahora a apelar al optimismo de cara al crucial choque ante la entidad catalana que viene de caer ante el Inter de Milán en las semifinales de la Liga de Campeones.

El domingo pasado, el atacante marcó un golazo que abrió el marcador ante el Celta de Vigo y se sacó de la chistera un pase perfecto para el francés Kylian Mbappé en el tercer tanto del equipo blanco que sirvió para llevarse la victoria final por 3-2.

"Creo que fue un buen gol. Siempre trabajamos estos tiros después de los entrenamientos. Estoy muy contento por haber marcado con un remate tan bonito", declaró Güler al canal Real Madrid TV.

"No creo que la asistencia a Mbappé haya sido grandiosa. Él hizo una gran carrera y simplemente lo he encontrado muy bien. La verdad es que me siento increíble por el partido que hice", agregó el jugador, quien agradeció la ovación que recibió de la afición.

- "Un palo" -

Hace apenas unas semanas, la prensa española hablaba de una posible salida de la plantilla; en cambio, tras sus actuaciones, parece ahora consolidarse como una pieza relevante para el equipo.

El 26 de abril, el mediocentro de 20 años tuvo un impacto notable en la final de Copa, al impulsar el juego del resto del equipo que tenía un aire alicaído. Tras incorporarse al césped en la segunda mitad, el cuadro blanco remontó un gol en contra (2-1).

Pero, un tanto de Ferran Torres cerca del final que permitió a los azulgrana empatar el encuentro y otro del francés Jules Koundé les dio el título.

"Hace dos meses di un palo a la gente que tiene alrededor de él y ahora les tengo que felicitar porque han hecho un buen trabajo con él", declaró Ancelotti en rueda de prensa sobre Güler.

Los pupilos de Ancelotti llegaron a ese partido también exhaustos y desilusionados por la eliminación sufrida diez días antes frente al Arsenal en Champions, su competición preferida.

En Montjuic, el Real Madrid gastará la bala de oro que le resta si quiere seguir peleando por el campeonato doméstico, el único trofeo que puede levantar antes del mundial de clubes.

"Será una gran oportunidad para ganarles. Por eso queremos salir con todas nuestras fuerzas y llevarnos los tres puntos para poder conquistar LaLiga", recalcó Güler.

Tras el Clásico, quedarán tres jornadas para determinar el nuevo campeón español.