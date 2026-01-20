Haas presenta su nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Haas, el equipo estadounidense de Fórmula 1, presentó este lunes las primeras imágenes de su monoplaza para 2026, que una vez más será pilotado por el francés Esteban Ocon y el británico Oliver Bearman.

El equipo mantendrá sus colores tradicionales para disputar su undécima temporada en la máxima categoría del automovilismo, y lo hará a bordo del coche Haas VF-26, con el blanco, el rojo y el negro como protagonistas.

"Como todos los equipos, nos hemos enfrentado al desafío de competir en 2025 mientras diseñábamos y ahora construimos estos monoplazas con la nueva normativa para la temporada 2026", declaró Gene Haas, propietario de la escudería estadounidense.

Al igual que los otros 10 equipos de F1, este nuevo coche debutará en pista la próxima semana durante las pruebas a puerta cerrada en Barcelona.

"Ha sido un esfuerzo monumental por parte de todo el equipo para trabajar con un plazo tan ajustado desde el final de la temporada pasada hasta poner los coches en pista en enero", destacó el japonés Ayo Komatsu, director del equipo.

Los coches evolucionarán significativamente esta temporada, pues deben cumplir con nuevas regulaciones técnicas que los harán más pequeños y ligeros.

La unidad de potencia, híbrida desde 2014, también cambiará, con una mayor contribución de la energía eléctrica y el uso de combustibles 100% sostenibles.

"Claramente, el mayor cambio está en el motor, y esa será la clave para estar preparados. Es un desafío emocionante y una forma de conducir diferente a la de antes", dijo Ocon, que conducirá su décima temporada en la F1.

Bearman, su compañero de equipo, dice que los cambios en el reglamento generarán una gran incertidumbre cuando los coches se alineen para las primeras carreras de la temporada.

"Todo lo que veo del equipo es positivo, pero no sabemos cómo nos comparamos con los demás, y no lo sabremos hasta la clasificación en Australia", dijo el británico.

Con 79 puntos, Haas terminó octavo entre los diez equipos del Campeonato Mundial de Constructores de 2025.

La nueva temporada comienza en Melbourne, en el Gran Premio de Australia.