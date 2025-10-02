Hamilton agradece la "abrumadora" respuesta al fallecimiento de su perro Roscoe

El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton agradeció este jueves los mensajes de apoyo recibidos tras el fallecimiento de su querido perro Roscoe, una respuesta que definió de "abrumadora".

El siete veces campeón mundial de F1 dijo que despedirse el domingo de su bulldog de 12 años fue la "decisión más dura" de su vida, luego de una neumonía con complicaciones.

Miles de mensaje de apoyo de aficionados, pilotos y de equipos de Fórmula 1 aparecieron en las redes sociales tras el fallecimiento de Roscoe.

"Para ser sincero ha sido bastante abrumador ver a cuanta gente le ha afectado", dijo Hamilton a los periodistas presentes en el circuito Marina Bay, antes del Gran Premio de Singapur.

"Él era lo más importante de mi vida, así que fue una experiencia muy difícil", añadió.

El piloto de Ferrari se perdió una sesión de prueba de neumáticos en Italia la semana pasada para estar junto a su mascota enferma, pero regresó a las filas de la Scuderia para el Gran Premio de este fin de semana.

Roscoe se había convertido en un invitado habitual en los eventos de F1 desde que fue adoptado por Hamilton en 2013.